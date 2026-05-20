Virada Cultural 2026: Trens e Metrô terão funcionamento 24h neste fim de semana

A CPTM e o Metrô de São Paulo terão funcionamento contínuo durante a madrugada entre os dias 23 e 24 de maio para atender o público da Virada Cultural. As operações dos trens ocorrerão por 24 horas entre sábado e domingo para facilitar o deslocamento dos passageiros durante o evento.

Na CPTM, os trens circularão sem interrupção ao longo da madrugada. Entre meia-noite e 4h, as estações ficarão disponíveis apenas para desembarque e transferência entre linhas. O Serviço Expresso Aeroporto ficará suspenso nesse intervalo.

A companhia também informou que manterá composições reservas em pontos estratégicos da malha ferroviária para atender possíveis aumentos no fluxo de passageiros durante a programação cultural.

Funcionários da CPTM estarão distribuídos nas estações para orientar o público. As alterações operacionais serão comunicadas por avisos sonoros, painéis eletrônicos e sinalizações instaladas nas plataformas e áreas de circulação.

Como as linhas do Metrô funcionarão durante a Virada Cultural?

No Metrô, as estações das linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata permanecerão abertas para embarque e desembarque ao longo da madrugada. A operação contará com trens extras disponíveis para reforçar o atendimento caso haja aumento de demanda.

As equipes de segurança e operação também terão reforço, principalmente nas estações da região central, como Sé, São Bento, Anhangabaú e República, locais com expectativa de maior circulação de pessoas durante os shows e atividades culturais.

Segundo o Metrô, estratégias de controle de fluxo serão adotadas nessas estações para organizar a circulação do público e reduzir riscos durante o evento.

A operação para a Virada Cultural ainda contará com comunicação visual ampliada e mensagens sonoras para orientar os passageiros. Alguns acessos das estações próximas aos palcos poderão permanecer fechados por questões de segurança.

Para utilizar os sistemas ferroviário e metroviário, os passageiros podem adquirir o bilhete digital em QR Code pelo WhatsApp, no número 11 3888-2200, pelo aplicativo TOP, disponível na Google Play e Apple Store, além das máquinas de autoatendimento instaladas nas estações da CPTM e do Metrô.

A compra também pode ser feita em mais de 8 mil pontos de venda distribuídos pela capital paulista e região metropolitana. Nesses locais, o pagamento pode ocorrer em dinheiro. A lista completa dos pontos de venda está disponível no site http://www.boradetop.com.br.