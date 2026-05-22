Metrô, CPTM e ônibus gratuito na Virada Cultural 2026: horários, linhas e o que muda na madrugada

A CPTM e o Metrô de São Paulo operarão sem interrupção entre sábado, 23, e domingo, 24, durante a realização da Virada Cultural 2026.

Segundo a Prefeitura de São Paulo, a medida prevê funcionamento contínuo dos sistemas ferroviário e metroviário ao longo da madrugada para atender o deslocamento do público entre os eventos espalhados pela capital paulista.

Na malha da CPTM, os trens circularão durante 24 horas. Entre meia-noite e 4h, o acesso às estações ficará restrito para desembarque e transferência entre linhas. Nesse período, o Serviço Expresso Aeroporto não terá operação.

A companhia informou que manterá trens reservas posicionados em diferentes pontos da rede ferroviária para responder a possíveis aumentos de demanda provocados pela programação da Virada Cultural.

Funcionários da CPTM atuarão nas estações para orientar os passageiros sobre circulação, plataformas e integração entre linhas. Os avisos sobre mudanças operacionais serão exibidos em painéis eletrônicos, sinalizações internas e mensagens sonoras.

Como será a operação do Metrô durante a madrugada?

Durante a Virada Cultural, as linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata do Metrô permanecerão abertas para embarque e desembarque durante toda a madrugada. O sistema também contará com composições extras para reforçar a operação em caso de aumento no fluxo de passageiros.

Segundo o Metrô, as equipes de operação e segurança terão reforço em estações do centro da capital, entre elas Sé, São Bento, Anhangabaú e República, regiões com previsão de maior concentração de público durante os shows e atividades culturais.

A companhia informou que aplicará estratégias de controle de fluxo nessas estações para organizar a circulação de passageiros e reduzir riscos operacionais ao longo do evento.

O plano operacional também prevê reforço na comunicação visual e nas mensagens sonoras direcionadas ao público. Alguns acessos próximos aos palcos poderão ser fechados temporariamente por questões de segurança.

Para utilizar os sistemas de transporte durante a Virada Cultural, os passageiros podem comprar o bilhete digital em QR Code pelo WhatsApp, no número 11 3888-2200, ou pelo aplicativo TOP, disponível para Android e iOS. A aquisição também pode ser feita nas máquinas de autoatendimento instaladas nas estações da CPTM e do Metrô.

A venda dos bilhetes também ocorre em mais de 8 mil pontos distribuídos pela capital paulista e região metropolitana. Nessas unidades, o pagamento pode ser realizado em dinheiro. A relação completa dos pontos de venda está disponível no site Bora de TOP.