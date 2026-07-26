O que é ‘Slop Face’, tendência que está deixando famosos com o mesmo rosto

Os rostos das celebridades de Hollywood estão cada vez mais parecidos — e essa padronização ganhou um nome: "Slop Face". O termo descreve uma estética marcada por traços extremamente uniformes, impulsionada pela combinação de procedimentos estéticos, filtros digitais e padrões de beleza inspirados pela inteligência artificial.

O que é o 'Slop Face'?

A expressão faz referência ao conceito de "AI slop", usado para definir conteúdos produzidos por inteligência artificial que seguem fórmulas repetitivas e pouco originais.

Os principais atributos são “olhos grandes, lábios carnudos, nariz pequeno, maçãs do rosto altas, maxilar definido, dentes perfeitos e pele lisa”, explica o Dr. Rajani, em um vídeo publicado em seu Instagram. “Desde influenciadores e estrelas de reality shows até estrelas de Hollywood e até mesmo aqueles que construíram toda a sua marca em torno da aparência 'natural'”, afirma ele.

Segundo reportagem do The Hollywood Reporter, essa padronização faz com que muitos atores da nova geração transmitam uma impressão visual muito semelhante, enquanto nomes consagrados da indústria continuam sendo facilmente reconhecidos por características únicas de seus rostos.

De acordo com o mais recente estudo da Academia Americana de Cirurgia Plástica Facial e Reconstrutiva, o número de cirurgias plásticas está aumentando ano a ano desde 2023. Os pacientes também estão ficando mais jovens, com 74% dos cirurgiões concordando que “a idade média dos pacientes de lifting facial está diminuindo” (um aumento de 9% em relação ao ano anterior).

O cirurgião plástico de Beverly Hills, Jason Diamond, contou ao The Hollywood Reporter que os pacientes famosos tendem a ser mais jovens do que a média (suas escolhas de procedimentos costumam ser as mesmas que as de pacientes anônimos, apenas com maior preocupação em relação à visibilidade das cicatrizes diante das câmeras).

A influência das redes sociais e da IA

O fenômeno é atribuído à popularização de filtros, aplicativos de edição de imagem e ferramentas de inteligência artificial que apresentam um mesmo ideal de beleza. Ao buscar reproduzir essa estética, muitos pacientes acabam solicitando procedimentos semelhantes em consultórios de dermatologia e cirurgia plástica.

“O problema não é parecer mais jovem. O problema é apagar todas as características que te tornam reconhecível”, diz a Rajani ao The Tweak Mentsguide. “Seu nariz, o formato dos seus olhos, a assimetria facial – ou seja, suas proporções naturais – são as chamadas imperfeições que podem, na verdade, ser o que te torna bonita. Então, antes de seguir a última tendência de beleza, pergunte-se: 'Estou melhorando meu rosto ou o substituindo lentamente pelo de todo mundo?"

As pessoas recorrem cada vez mais à inteligência artificial para tirar dúvidas, e esse comportamento já alcançou o universo da estética. Ferramentas capazes de analisar fotos do rosto passaram a sugerir procedimentos e apontar mudanças que, segundo seus algoritmos, poderiam melhorar a aparência.

Essa é uma tendência que já chama a atenção de profissionais da área. "Tenho observado um número crescente de pacientes que chegam ao consultório depois de enviar fotos para ferramentas de IA, principalmente o ChatGPT, perguntando quais tratamentos 'precisam' fazer", relata o médico estético David Jack ao The Tweak Mentsguide.

Segundo Jack, os modelos de IA foram treinados com milhões de imagens que tendem a privilegiar padrões como simetria perfeita, pele sem marcas e proporções acentuadas. Para ele, porém, a atratividade humana vai muito além desses critérios.

"Pequenas assimetrias, expressões e diferenças sutis entre os dois lados do rosto são parte do que constrói a personalidade de uma pessoa e a torna facilmente reconhecível", afirma. O especialista avalia que seguir todas as recomendações feitas por uma IA pode levar à busca por um mesmo padrão idealizado de beleza, repetindo conceitos antigos baseados em proporções consideradas perfeitas.

Jack acrescenta que o maior risco está na capacidade da tecnologia de apontar todas as supostas imperfeições sem considerar aspectos como naturalidade e individualidade. O resultado, segundo ele, pode ser um rosto tecnicamente equilibrado, mas com aparência artificial, semelhante às imagens geradas por inteligência artificial que parecem humanas, embora transmitam uma sensação de estranheza.

Tendência está tomando Hollywood

Segundo o The Hollywood Reporter, a percepção de que os rostos das celebridades estão cada vez mais parecidos começou a ficar evidente há cerca de uma década. Atrizes de produções distintas exibiam traços muito semelhantes, com olhos grandes, lábios volumosos e cabelos longos e cheios, formando uma estética padronizada que dava a sensação de um mesmo molde de beleza sendo reproduzido entre diferentes artistas.

A padronização da beleza em Hollywood reflete uma combinação de escolhas da própria indústria e das celebridades, que recorrem a cirurgiões plásticos, dermatologistas e dentistas estéticos em busca da aparência considerada ideal para fortalecer ou prolongar suas carreiras.

A publicação destaca ainda o papel das redes sociais nesse processo. Se antes a pressão por mudanças estéticas vinha principalmente de agentes, empresários e executivos dos bastidores, hoje ela também é alimentada pela exposição constante na internet. Comentários e avaliações nas redes passaram a influenciar a percepção dos artistas sobre a própria imagem, incentivando ajustes frequentes na busca por um padrão de beleza cada vez mais valorizado online.

Celebridades se tornam alvo de críticas quando apresentam características que fogem do padrão estético dominante. "Há muitos comentários negativos sobre a minha aparência... isso me fez me retrair", confessou o ator Barry Keoghan, do filme "Saltburn", apelidado de "homem-rato sexy". "Isso me fez me fechar completamente, não querer ir a lugares, não querer sair de casa."

O debate sobre o "Slop Face" levanta uma discussão sobre identidade em uma era dominada por algoritmos, filtros e inteligência artificial. Enquanto Hollywood continua influenciando tendências ao redor do mundo, os especialistas ouvidos pelo The Tweak Mentsguide afirmam que o problema não está no uso de inteligência artificial em si, e sim na forma como a sociedade pensa.

"Filtros, odontologia estética, cirurgias, tendências de perda de peso, injeções de peptídeos, maquiagem, mídias sociais podem estar levando as pessoas, especialmente os influenciadores e famosos, a terem o mesmo tipo de rosto. O preenchimento é apenas parte da história".