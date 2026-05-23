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O que pode e o que não pode levar na Virada Cultural 2026? Veja a lista completa

Mega evento acontecerá nos dias 23 e 24 de maio, sábado e domingo, com 21 palcos espalhados por várias regiões da capital paulista

Virada Cultural 2026: show do festival no Palco Anhangabaú, no Centro de São Paulo (Sergio Barzaghi/SECOM/Divulgação)

Virada Cultural 2026: show do festival no Palco Anhangabaú, no Centro de São Paulo (Sergio Barzaghi/SECOM/Divulgação)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 23 de maio de 2026 às 08h00.

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Os fãs de música já entram na contagem regressiva para a Virada Cultural de São Paulo em 2026, um dos principais eventos gratuitos do calendário cultural da capital. O mega festival acontecerá neste fim de semana, 23 e 24 de maio, em diversas regiões da capital paulista.

A programação contará com 1.200 atrações distribuídas em 21 palcos espalhados pela cidade. Artistas como Seu Jorge, Marina Sena, Luísa Sonza, Manu Chao e Ajulliacosta fazem parte do line-up confirmado.

Antes do mega festival, a Prefeitura de São Paulo apresentou uma lista do que pode e o que não pode levar para a Virada Cultural 2026. A gestão municipal recomendou às pessoas que evitem bolsas grandes, opte por pochetes ou doleiras, cuide dos seus pertences.

Veja a seguir a lista dos itens permitidos e proibidos para a Virada Cultural.

Virada Cultural de São Paulo 2026: veja a programação completa dos palcos deste fim de semana

O que levar

  • Leque;
  • Bilhete Único;
  • Protetor solar;
  • Documentos de identificação;
  • Garrafinha de água, copo térmico, latinhas;
  • Alimentos industrializados lacrados;
  • Latas abertas para consumo individual;
  • Remédio de uso pessoal, com receita, se necessário;
  • Capas de chuva;
  • Itens de higiene pessoal, como desodorante, perfumes e afins;
  • Mochilas e bolsas pequenas;
  • Cadeiras de rodas e carrinhos de bebê, que passam por vistoria.

O que não pode levar

  • Objetos cortantes, pontiagudos ou de vidro;
  • Capacete;
  • Caixa de som;
  • Sprays em geral;
  • Skates, patinetes e afins;
  • Cooler e caixas de isopor;
  • Fogos de artifício, explosivos e inflamáveis;
  • Armas de fogo ou armas brancas;
  • Bastão de selfie.
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Para as Casas de Cultura, o que pode levar

  • Alimentos e frutas;
  • Remédios de uso pessoal;
  • Garrafa de água;
  • Cadeiras de rodas e carrinho de bebê;
  • Capa de chuva.
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Para as Casas de Cultura, o que não pode levar

  • Guarda-chuva;
  • Objetos de vidro;
  • Objetos cortantes e/ou perfurantes;
  • Coolers e isopores;
  • Latas fechadas;
  • Sprays;
  • Armas de fogo e brancas;
  • Fogos de artifício e/ou sinalizadores;
  • Skates, bicicletas e similares;
  • Bastão de selfie;
  • Caixa de som, cadeiras e capacetes.
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