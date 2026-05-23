O que pode e o que não pode levar na Virada Cultural 2026? Veja a lista completa

Os fãs de música já entram na contagem regressiva para a Virada Cultural de São Paulo em 2026, um dos principais eventos gratuitos do calendário cultural da capital. O mega festival acontecerá neste fim de semana, 23 e 24 de maio, em diversas regiões da capital paulista.

A programação contará com 1.200 atrações distribuídas em 21 palcos espalhados pela cidade. Artistas como Seu Jorge, Marina Sena, Luísa Sonza, Manu Chao e Ajulliacosta fazem parte do line-up confirmado.

Antes do mega festival, a Prefeitura de São Paulo apresentou uma lista do que pode e o que não pode levar para a Virada Cultural 2026. A gestão municipal recomendou às pessoas que evitem bolsas grandes, opte por pochetes ou doleiras, cuide dos seus pertences.

Veja a seguir a lista dos itens permitidos e proibidos para a Virada Cultural.

O que levar

Leque;

Bilhete Único;

Protetor solar;

Documentos de identificação;

Garrafinha de água, copo térmico, latinhas;

Alimentos industrializados lacrados;

Latas abertas para consumo individual;

Remédio de uso pessoal, com receita, se necessário;

Capas de chuva;

Itens de higiene pessoal, como desodorante, perfumes e afins;

Mochilas e bolsas pequenas;

Cadeiras de rodas e carrinhos de bebê, que passam por vistoria.

O que não pode levar

Objetos cortantes, pontiagudos ou de vidro;

Capacete;

Caixa de som;

Sprays em geral;

Skates, patinetes e afins;

Cooler e caixas de isopor;

Fogos de artifício, explosivos e inflamáveis;

Armas de fogo ou armas brancas;

Bastão de selfie.

Para as Casas de Cultura, o que pode levar

Alimentos e frutas;

Remédios de uso pessoal;

Garrafa de água;

Cadeiras de rodas e carrinho de bebê;

Capa de chuva.

Para as Casas de Cultura, o que não pode levar