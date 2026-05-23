O que pode e o que não pode levar na Virada Cultural 2026? Veja a lista completa

Os fãs de música já entram na contagem regressiva para a Virada Cultural de São Paulo em 2026, um dos principais eventos gratuitos do calendário cultural da capital. O mega festival acontecerá neste fim de semana, 23 e 24 de maio, em diversas regiões da capital paulista.
A programação contará com 1.200 atrações distribuídas em 21 palcos espalhados pela cidade. Artistas como Seu Jorge, Marina Sena, Luísa Sonza, Manu Chao e Ajulliacosta fazem parte do line-up confirmado.
Antes do mega festival, a Prefeitura de São Paulo apresentou uma lista do que pode e o que não pode levar para a Virada Cultural 2026. A gestão municipal recomendou às pessoas que evitem bolsas grandes, opte por pochetes ou doleiras, cuide dos seus pertences.
Veja a seguir a lista dos itens permitidos e proibidos para a Virada Cultural.
Virada Cultural de São Paulo 2026: veja a programação completa dos palcos deste fim de semana
O que levar
- Leque;
- Bilhete Único;
- Protetor solar;
- Documentos de identificação;
- Garrafinha de água, copo térmico, latinhas;
- Alimentos industrializados lacrados;
- Latas abertas para consumo individual;
- Remédio de uso pessoal, com receita, se necessário;
- Capas de chuva;
- Itens de higiene pessoal, como desodorante, perfumes e afins;
- Mochilas e bolsas pequenas;
- Cadeiras de rodas e carrinhos de bebê, que passam por vistoria.
O que não pode levar
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- Objetos cortantes, pontiagudos ou de vidro;
- Capacete;
- Caixa de som;
- Sprays em geral;
- Skates, patinetes e afins;
- Cooler e caixas de isopor;
- Fogos de artifício, explosivos e inflamáveis;
- Armas de fogo ou armas brancas;
- Bastão de selfie.
Para as Casas de Cultura, o que pode levar
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- Alimentos e frutas;
- Remédios de uso pessoal;
- Garrafa de água;
- Cadeiras de rodas e carrinho de bebê;
- Capa de chuva.
Para as Casas de Cultura, o que não pode levar
- Guarda-chuva;
- Objetos de vidro;
- Objetos cortantes e/ou perfurantes;
- Coolers e isopores;
- Latas fechadas;
- Sprays;
- Armas de fogo e brancas;
- Fogos de artifício e/ou sinalizadores;
- Skates, bicicletas e similares;
- Bastão de selfie;
- Caixa de som, cadeiras e capacetes.