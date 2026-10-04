Candidatos ao Senado pela Bahia: veja nomes e números nas eleições de 2026

Confira quem são os candidatos ao Senado pela Bahia (Carolina Gehlen/Exame)
Colaboradora
Publicado em 4 de outubro de 2026 às 10h28.
Última atualização em 4 de outubro de 2026 às 10h36.
Dez candidatos disputam duas vagas ao Senado pela Bahia nas eleições de 2026. Confira os nomes, partidos e números que estarão disponíveis na urna.
As eleições de 2026 acontecem neste domingo, 4, em todo o Brasil. Na Bahia, além da escolha para presidente, governador e deputados, os eleitores também vão às urnas para escolher dois novos representantes do estado no Senado Federal.
Ao todo, 10 candidatos disputam as duas vagas destinadas à Bahia. Na urna eletrônica, o eleitor deverá digitar o número de cada candidato escolhido e confirmar o voto.
Confira quem são os candidatos ao Senado pela Bahia e os respectivos números de votação:
Angelo Coronel e Jaques Wagner são candidatos à reeleição ao Senado.
O primeiro turno das eleições de 2026 acontece neste domingo, 4 de outubro. Neste ano, os eleitores baianos escolherão dois senadores para representar o estado no Congresso Nacional, além dos demais cargos em disputa. Os dois candidatos mais votados serão eleitos para mandatos de oito anos.
Na votação para o Senado, o eleitor deverá escolher dois candidatos diferentes. Caso o mesmo candidato seja selecionado duas vezes, o segundo voto será anulado.
A votação acontece das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Para votar, é necessário apresentar um documento oficial de identificação com foto. O e-Título também pode ser utilizado como documento de identificação caso o aplicativo exiba a fotografia do eleitor. Se não houver foto no aplicativo, será necessário apresentar outro documento oficial com foto.
O primeiro turno das eleições de 2026 acontece neste domingo, 4 de outubro. Os eleitores vão escolher dois senadores por estado, além dos representantes para os demais cargos em disputa.
Em 2026, cada estado brasileiro e o Distrito Federal elegem dois senadores para o Senado Federal. Não há segundo turno para a disputa ao Senado.
Angelo Coronel (Republicanos) concorre ao Senado pela Bahia com o número 100.
Carlos Sodré (Mobiliza) concorre ao Senado pela Bahia com o número 333.
Gregorio Gould (UP) concorre ao Senado pela Bahia com o número 800.
Jaques Wagner (PT) concorre ao Senado pela Bahia com o número 130.
João Roma (PL) concorre ao Senado pela Bahia com o número 222.
Marcelo Carvalho (Rede) concorre ao Senado pela Bahia com o número 180.
Marcelo Millet (PCO) concorre ao Senado pela Bahia com o número 290.
Marcelo Santtana (DC) concorre ao Senado pela Bahia com o número 277.
Professora Delliana (PSOL) concorre ao Senado pela Bahia com o número 500.
Rui Costa (PT) concorre ao Senado pela Bahia com o número 133.
Angelo Coronel (Republicanos), número 100, e Jaques Wagner (PT), número 130, tentam a reeleição ao Senado pela Bahia.