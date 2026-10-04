Candidatos ao Senado pela Bahia: veja nomes e números nas eleições de 2026

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Dez candidatos disputam duas vagas ao Senado pela Bahia nas eleições de 2026. Confira os nomes, partidos e números que estarão disponíveis na urna.

As eleições de 2026 acontecem neste domingo, 4, em todo o Brasil. Na Bahia, além da escolha para presidente, governador e deputados, os eleitores também vão às urnas para escolher dois novos representantes do estado no Senado Federal.

Ao todo, 10 candidatos disputam as duas vagas destinadas à Bahia. Na urna eletrônica, o eleitor deverá digitar o número de cada candidato escolhido e confirmar o voto.

Candidatos ao Senado pela Bahia: nome, número e partido

Confira quem são os candidatos ao Senado pela Bahia e os respectivos números de votação:

Angelo Coronel (Republicanos) — 100

Carlos Sodré (Mobiliza) — 333

Gregorio Gould (UP) — 800

Jaques Wagner (PT) — 130

João Roma (PL) — 222

Marcelo Carvalho (Rede) — 180

Marcelo Millet (PCO) — 290

Marcelo Santtana (DC) — 277

Professora Delliana (PSOL) — 500

Rui Costa (PT) — 133

Angelo Coronel e Jaques Wagner são candidatos à reeleição ao Senado.

Quando será a eleição para o Senado na Bahia?

O primeiro turno das eleições de 2026 acontece neste domingo, 4 de outubro. Neste ano, os eleitores baianos escolherão dois senadores para representar o estado no Congresso Nacional, além dos demais cargos em disputa. Os dois candidatos mais votados serão eleitos para mandatos de oito anos.

Na votação para o Senado, o eleitor deverá escolher dois candidatos diferentes. Caso o mesmo candidato seja selecionado duas vezes, o segundo voto será anulado.

A votação acontece das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Para votar, é necessário apresentar um documento oficial de identificação com foto. O e-Título também pode ser utilizado como documento de identificação caso o aplicativo exiba a fotografia do eleitor. Se não houver foto no aplicativo, será necessário apresentar outro documento oficial com foto.