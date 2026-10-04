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Candidatos ao Senado pela Bahia: veja nomes e números nas eleições de 2026

Eleitores baianos escolhem dois representantes para o Senado neste domingo, 4; confira a lista completa e os números de votação

Confira quem são os candidatos ao Senado pela Bahia (Carolina Gehlen/Exame)

Confira quem são os candidatos ao Senado pela Bahia (Carolina Gehlen/Exame)

Clarissa Palácio
Clarissa Palácio

Colaboradora

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 10h28.

Última atualização em 4 de outubro de 2026 às 10h36.

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Dez candidatos disputam duas vagas ao Senado pela Bahia nas eleições de 2026. Confira os nomes, partidos e números que estarão disponíveis na urna.

As eleições de 2026 acontecem neste domingo, 4, em todo o Brasil. Na Bahia, além da escolha para presidente, governador e deputados, os eleitores também vão às urnas para escolher dois novos representantes do estado no Senado Federal.

Ao todo, 10 candidatos disputam as duas vagas destinadas à Bahia. Na urna eletrônica, o eleitor deverá digitar o número de cada candidato escolhido e confirmar o voto.

Candidatos ao Senado pela Bahia: nome, número e partido

Confira quem são os candidatos ao Senado pela Bahia e os respectivos números de votação:

  • Angelo Coronel (Republicanos) — 100
  • Carlos Sodré (Mobiliza) — 333
  • Gregorio Gould (UP) — 800
  • Jaques Wagner (PT) — 130
  • João Roma (PL) — 222
  • Marcelo Carvalho (Rede) — 180
  • Marcelo Millet (PCO) — 290
  • Marcelo Santtana (DC) — 277
  • Professora Delliana (PSOL) — 500
  • Rui Costa (PT) — 133

Angelo Coronel e Jaques Wagner são candidatos à reeleição ao Senado.

Quando será a eleição para o Senado na Bahia?

O primeiro turno das eleições de 2026 acontece neste domingo, 4 de outubro. Neste ano, os eleitores baianos escolherão dois senadores para representar o estado no Congresso Nacional, além dos demais cargos em disputa. Os dois candidatos mais votados serão eleitos para mandatos de oito anos.

Na votação para o Senado, o eleitor deverá escolher dois candidatos diferentes. Caso o mesmo candidato seja selecionado duas vezes, o segundo voto será anulado.

A votação acontece das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Para votar, é necessário apresentar um documento oficial de identificação com foto. O e-Título também pode ser utilizado como documento de identificação caso o aplicativo exiba a fotografia do eleitor. Se não houver foto no aplicativo, será necessário apresentar outro documento oficial com foto.

Perguntas frequentes

Quando acontece a eleição para o Senado em 2026?

O primeiro turno das eleições de 2026 acontece neste domingo, 4 de outubro. Os eleitores vão escolher dois senadores por estado, além dos representantes para os demais cargos em disputa.

Quantos senadores serão eleitos em 2026?

Em 2026, cada estado brasileiro e o Distrito Federal elegem dois senadores para o Senado Federal. Não há segundo turno para a disputa ao Senado.

Qual é o número de Angelo Coronel para o Senado na Bahia?

Angelo Coronel (Republicanos) concorre ao Senado pela Bahia com o número 100.

Qual é o número de Carlos Sodré para o Senado na Bahia?

Carlos Sodré (Mobiliza) concorre ao Senado pela Bahia com o número 333.

Qual é o número de Gregorio Gould para o Senado na Bahia?

Gregorio Gould (UP) concorre ao Senado pela Bahia com o número 800.

Qual é o número de Jaques Wagner para o Senado na Bahia?

Jaques Wagner (PT) concorre ao Senado pela Bahia com o número 130.

Qual é o número de João Roma para o Senado na Bahia?

João Roma (PL) concorre ao Senado pela Bahia com o número 222.

Qual é o número de Marcelo Carvalho para o Senado na Bahia?

Marcelo Carvalho (Rede) concorre ao Senado pela Bahia com o número 180.

Qual é o número de Marcelo Millet para o Senado na Bahia?

Marcelo Millet (PCO) concorre ao Senado pela Bahia com o número 290.

Qual é o número de Marcelo Santtana para o Senado na Bahia?

Marcelo Santtana (DC) concorre ao Senado pela Bahia com o número 277.

Qual é o número de Professora Delliana para o Senado na Bahia?

Professora Delliana (PSOL) concorre ao Senado pela Bahia com o número 500.

Qual é o número de Rui Costa para o Senado na Bahia?

Rui Costa (PT) concorre ao Senado pela Bahia com o número 133.

Quais candidatos à reeleição disputam o Senado pela Bahia?

Angelo Coronel (Republicanos), número 100, e Jaques Wagner (PT), número 130, tentam a reeleição ao Senado pela Bahia.

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