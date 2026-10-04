Inglês no trabalho com IA: como escrever e-mails e encarar calls sem curso caro

Inglês no trabalho: IA pode revisar e-mails e simular reuniões antes de uma call internacional (Magnific/Reprodução)
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Publicado em 4 de outubro de 2026 às 09h59.
RESUMO | A IA barateia o treino do inglês no trabalho ao revisar e-mails, explicar erros em português e simular reuniões a qualquer hora. O método mais eficiente combina prompts com situação, tom e destinatário definidos, frases prontas para calls, um glossário próprio de termos de tecnologia e 30 minutos de prática diária com tarefas reais — sem expor dados confidenciais em contas pessoais.
O Brasil marcou 482 pontos no EF English Proficiency Index 2025, abaixo da média global de 488, e ficou em 75º lugar entre 123 países e territórios, na faixa de proficiência baixa. A escrita é o ponto mais fraco do brasileiro no teste, com 442 pontos, contra 516 em leitura — e é a habilidade que o meio profissional costuma exigir primeiro, visto que muitas vagas exigem o entendimento básico do idioma. Boa parte dos profissionais já estuda por conta própria. Entretanto, é possível agilizar esse processo com a inteligência artificial (IA), desde que ela atue como tutora e revisora, sem entregar textos prontos.
Chatbots e assistentes de escrita cobrem quatro frentes: rascunho, correção, explicação de erros e simulação de conversas. Os limites também são claros:
Para praticar, use exemplos fictícios ou anonimizados. Para conteúdo real, a versão corporativa aprovada pela empresa, como os planos ChatGPT Business e Enterprise, em que a OpenAI informa não usar dados de clientes para treinar modelos por padrão.
Pedir "traduza isso" gera um texto correto e genérico. O resultado melhora quando o prompt descreve a situação por completo:
Um exemplo de prompt: "Escreva um e-mail em inglês americano para a gerente de produto de uma empresa parceira. Explique que a integração apresentou erro após a última atualização, peça os logs e pergunte se houve mudança na API. Tom colaborativo, sem soar acusatório. Máximo de 130 palavras. Depois, explique em português as escolhas de vocabulário que eu deveria aprender."
Em seguida, peça uma segunda rodada: "Revise este e-mail como um editor de inglês corporativo. Preserve os fatos e o meu tom, aponte os erros e explique cada alteração em português. Não invente informações."
Reuniões seguem padrões repetitivos, da abertura aos próximos passos, e treinar essas etapas rende mais do que conversar sobre qualquer assunto. Um prompt de simulação:
"Você será meu colega em uma reunião de produto em inglês. Faça uma simulação de 10 minutos, em ritmo moderado, com perguntas sobre atraso de projeto e prioridades. Corrija só os erros que comprometem a clareza. No fim, liste o vocabulário que faltou."
No modo de voz do ChatGPT, o exercício pode ser feito falando.
Legendas ao vivo em inglês estão disponíveis para qualquer usuário do Teams. A tradução exige licença Teams Premium ou Microsoft 365 Copilot — se o organizador tiver uma delas, todos os participantes podem usar. O passo a passo:
No Google Meet, as legendas traduzidas ficam restritas a planos do Workspace com recursos do Gemini. Gravações de reuniões reais não devem ir para ferramentas que a empresa não aprovou.
A prática rende mais quando parte de tarefas reais, cinco dias por semana:
Para complementar sem custo, o LearnEnglish, do British Council, tem exercícios de e-mail corporativo para os níveis A2 e B1, e a BBC Learning English mantém lições sobre reuniões e comunicação no escritório.