Inglês no trabalho com IA: como escrever e-mails e encarar calls sem curso caro

RESUMO | A IA barateia o treino do inglês no trabalho ao revisar e-mails, explicar erros em português e simular reuniões a qualquer hora. O método mais eficiente combina prompts com situação, tom e destinatário definidos, frases prontas para calls, um glossário próprio de termos de tecnologia e 30 minutos de prática diária com tarefas reais — sem expor dados confidenciais em contas pessoais.

O Brasil marcou 482 pontos no EF English Proficiency Index 2025, abaixo da média global de 488, e ficou em 75º lugar entre 123 países e territórios, na faixa de proficiência baixa. A escrita é o ponto mais fraco do brasileiro no teste, com 442 pontos, contra 516 em leitura — e é a habilidade que o meio profissional costuma exigir primeiro, visto que muitas vagas exigem o entendimento básico do idioma. Boa parte dos profissionais já estuda por conta própria. Entretanto, é possível agilizar esse processo com a inteligência artificial (IA), desde que ela atue como tutora e revisora, sem entregar textos prontos.

O que a IA resolve no inglês de trabalho?

Chatbots e assistentes de escrita cobrem quatro frentes: rascunho, correção, explicação de erros e simulação de conversas. Os limites também são claros:

Tom: uma tradução correta pode soar formal demais, seca ou ambígua para a relação com o destinatário;

Fala: um texto impecável não garante que a pessoa sustente a mesma conversa ao vivo;

Fatos: modelos podem inventar detalhes, suavizar riscos ou trocar termos técnicos;

Dados: nomes de clientes, contratos, código proprietário e informações sob NDA não devem ir para contas pessoais de chatbots.

Para praticar, use exemplos fictícios ou anonimizados. Para conteúdo real, a versão corporativa aprovada pela empresa, como os planos ChatGPT Business e Enterprise, em que a OpenAI informa não usar dados de clientes para treinar modelos por padrão.

Como usar IA para escrever e-mail em inglês

Pedir "traduza isso" gera um texto correto e genérico. O resultado melhora quando o prompt descreve a situação por completo:

Destinatário: cliente, fornecedor, colega de outro time ou gestor;

Situação: o que aconteceu e o que já foi feito;

Objetivo: o que precisa acontecer depois da leitura (resposta, envio de arquivo, decisão);

Tom e tamanho: colaborativo, firme ou cordial, com limite de palavras.

Um exemplo de prompt: "Escreva um e-mail em inglês americano para a gerente de produto de uma empresa parceira. Explique que a integração apresentou erro após a última atualização, peça os logs e pergunte se houve mudança na API. Tom colaborativo, sem soar acusatório. Máximo de 130 palavras. Depois, explique em português as escolhas de vocabulário que eu deveria aprender."

Em seguida, peça uma segunda rodada: "Revise este e-mail como um editor de inglês corporativo. Preserve os fatos e o meu tom, aponte os erros e explique cada alteração em português. Não invente informações."

Quais ferramentas de IA ajudam a escrever em inglês?

Gemini no Gmail: o recurso "Help me write" (Ajude-me a escrever) cria rascunhos a partir de uma instrução e oferece opções para formalizar, elaborar ou encurtar o texto, conforme o plano da conta;

Copilot no Outlook e no Teams: reescreve mensagens e ajusta gramática e tom antes do envio, em contas com licença elegível;

DeepL Write: revisor focado em estilo e escolha de palavras, útil para desfazer traduções literais do português;

Chatbots de uso geral: ChatGPT, Claude e Gemini explicam erros em português e geram versões simples e avançadas do mesmo texto.

Como se preparar para uma call em inglês com IA

Reuniões seguem padrões repetitivos, da abertura aos próximos passos, e treinar essas etapas rende mais do que conversar sobre qualquer assunto. Um prompt de simulação:

"Você será meu colega em uma reunião de produto em inglês. Faça uma simulação de 10 minutos, em ritmo moderado, com perguntas sobre atraso de projeto e prioridades. Corrija só os erros que comprometem a clareza. No fim, liste o vocabulário que faltou."

No modo de voz do ChatGPT, o exercício pode ser feito falando.

Como ativar legendas traduzidas no Teams

Legendas ao vivo em inglês estão disponíveis para qualquer usuário do Teams. A tradução exige licença Teams Premium ou Microsoft 365 Copilot — se o organizador tiver uma delas, todos os participantes podem usar. O passo a passo:

Ative as legendas ao vivo durante a reunião;

Ao lado das legendas, abra Configurações de legenda e depois Configurações de idioma;

Confirme se o idioma falado na reunião está correto;

Ative a opção Traduzir para e selecione português.

No Google Meet, as legendas traduzidas ficam restritas a planos do Workspace com recursos do Gemini. Gravações de reuniões reais não devem ir para ferramentas que a empresa não aprovou.

Como montar uma rotina de 30 minutos por dia

A prática rende mais quando parte de tarefas reais, cinco dias por semana:

10 minutos: leia um e-mail, changelog ou trecho de documentação da sua área;

10 minutos: peça à IA que explique cinco expressões do material, com tradução e exemplos;

5 minutos: escreva uma resposta curta ou um resumo em inglês e peça revisão;

5 minutos: leia o texto em voz alta ou faça uma mini-simulação de conversa.

Para complementar sem custo, o LearnEnglish, do British Council, tem exercícios de e-mail corporativo para os níveis A2 e B1, e a BBC Learning English mantém lições sobre reuniões e comunicação no escritório.