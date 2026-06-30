Esporte

Fase de grupos copa 2026

'Flash'? Jogador do Brasil atinge 33,8 km/h em vitória contra o Japão

Meio-campista percorre 12,17 km e volta a ser o jogador mais incansável do Brasil na partida

Bruno Guimarães: jogador é o motorzinho da seleção brasileira ((Foto: Ronaldo Schemidt / AFP))

Bruno Guimarães: jogador é o motorzinho da seleção brasileira ((Foto: Ronaldo Schemidt / AFP))

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 30 de junho de 2026 às 20h19.

A classificação da seleção brasileira para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 veio acompanhada de um desempenho físico de destaque. Na vitória por 2 a 1 sobre o Japão, pela segunda fase do torneio, Bruno Guimarães foi o jogador que mais percorreu distância em campo, enquanto Marquinhos registrou a maior velocidade entre os atletas da Amarelinha.

Os dados foram divulgados pela Fifa após a partida disputada em Houston.

Bruno Guimarães confirma papel de 'motorzinho' da Seleção

Além de participar diretamente da vitória com uma assistência, Bruno Guimarães voltou a se destacar pela intensidade durante os 90 minutos. O meio-campista percorreu 12,17 quilômetros contra o Japão, sendo o brasileiro que mais correu na partida.

Não foi a primeira vez que o camisa 8 liderou o ranking. Durante a fase de grupos, Bruno também terminou como o atleta da Seleção que mais acumulou quilômetros em campo, reforçando sua importância tanto na construção das jogadas quanto na recomposição defensiva.

Logo atrás do volante aparecem Douglas Santos, com 10,96 km, e Gabriel Magalhães, que percorreu 10,56 km.

Confira o ranking dos brasileiros que mais correram contra o Japão:

  • Bruno Guimarães: 12,17 km
  • Douglas Santos: 10,96 km
  • Gabriel Magalhães: 10,56 km
  • Rayan: 10,24 km
  • Marquinhos: 9,85 km
  • Danilo: 9,83 km
  • Casemiro: 9,75 km
  • Vinícius Júnior: 9,27 km
  • Matheus Cunha: 6,91 km
  • Alisson: 5,34 km

Marquinhos alcança maior velocidade da partida

Se Bruno Guimarães foi o atleta mais incansável, Marquinhos foi quem atingiu a maior velocidade entre os brasileiros. O zagueiro alcançou um sprint de 33,8 km/h, superando nomes conhecidos pela explosão física, como Vinícius Júnior e Gabriel Martinelli.

Vinícius apareceu na segunda colocação, com 33,2 km/h, enquanto Martinelli completou o pódio ao registrar 33 km/h. Endrick também figurou entre os mais velozes, chegando a 32,4 km/h.

Veja o top 10 de velocidade da Seleção Brasileira diante do Japão:

  • Marquinhos: 33,8 km/h
  • Vinícius Júnior: 33,2 km/h
  • Gabriel Martinelli: 33,0 km/h
  • Endrick: 32,4 km/h
  • Danilo: 31,6 km/h
  • Rayan: 31,6 km/h
  • Lucas Paquetá: 30,9 km/h
  • Gabriel Magalhães: 30,0 km/h
  • Douglas Santos: 29,5 km/h
  • Matheus Cunha: 29,1 km/h

Brasil aguarda adversário das oitavas de final

Com a vitória sobre o Japão, o Brasil garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo e agora vai encarar a Noruega, que venceu Costa do Marfim nesta terça.

A equipe comandada por Carlo Ancelotti volta a campo no próximo domingo, 5, às 17h (de Brasília), em busca de uma vaga nas quartas de final do Mundial.

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