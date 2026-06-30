Esporte

Fase de grupos copa 2026

Brasil já ganhou alguma vez da Noruega? Veja números do confronto

O retrospecto entre as equipes conta com apenas quatro partidas

O atacante Haaland comemora o gol da vitória da Noruega contra a Costa do Marfim (Paul ELLIS / AFP)

O atacante Haaland comemora o gol da vitória da Noruega contra a Costa do Marfim (Paul ELLIS / AFP)

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 30 de junho de 2026 às 15h58.

Última atualização em 30 de junho de 2026 às 16h04.

A Noruega venceu a Costa do Marfim nesta terça-feira por 2 a 1 e se garantiu nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Vai encarar o Brasil no próximo domingo, a partir das 17h.

A seleção nórdica é uma das poucas que têm um retrospecto favorável contra o país pentacampeão do mundo.

O histórico entre Brasil e Noruega em Copas do Mundo é limitado, mas carrega um peso: trata-se de um dos raros confrontos em que a seleção brasileira leva desvantagem.

As duas equipes se enfrentaram apenas uma vez na história dos Mundiais, na Copa do Mundo de 1998, na França. Na ocasião, a Noruega venceu o Brasil por 2 a 1, em partida válida pela última rodada da fase de grupos

Contexto do jogo

O duelo aconteceu em 23 de junho de 1998, em Marselha. O Brasil, então atual campeão e já classificado para as oitavas de final, abriu o placar com Bebeto no segundo tempo. No entanto, a equipe europeia reagiu rapidamente: Tore André Flo empatou e, nos minutos finais, Kjetil Rekdal converteu um pênalti para garantir a virada norueguesa.

O resultado ficou marcado como uma das surpresas daquela edição do torneio. Mesmo com a derrota, o Brasil avançou como líder do grupo e seguiria até a final, terminando com o vice-campeonato, perdendo  para a França na decisão.

Noruega nunca perdeu para o Brasil?

O retrospecto entre as equipes conta com apenas quatro partidas, mas todas terminaram de forma favorável à Noruega: são duas vitórias e dois empates.

Retrospecto de Brasil x Noruega

Os confrontos aconteceram entre 1988 e 2006:

  • 1988 – Noruega 1 x 1 Brasil (amistoso)
  • 1997 – Noruega 4 x 2 Brasil (amistoso)
  • 1998 – Brasil 1 x 2 Noruega (Copa do Mundo)
  • 2006 – Noruega 1 x 1 Brasil (amistoso)

No total, a Noruega marcou oito gols, enquanto o Brasil balançou as redes cinco vezes

Acompanhe tudo sobre:NoruegaSeleção Brasileira de FutebolCopa do Mundo
Próximo

Mais de Esporte

Noruega vence Costa do Marfim, se classifica e enfrentará o Brasil nas oitavas de final

México x Equador: jogo da Copa representa crise entre países que vem desde 2024

Como as pausas para hidratação na Copa viraram um negócio milionário para David Beckham

CBF confirma lesão em Paquetá, que não tem data para voltar à Copa

Mais na Exame

Esporte

Noruega vence Costa do Marfim, se classifica e enfrentará o Brasil nas oitavas de final

Ciência

Nasa flagra tsunami gigante do espaço e faz descoberta inesperada

Carreira

Da capa da EXAME para a sala de aula: alunos da Saint Paul têm aula com C-level da Vulcabras

EXAME Agro

Plano Safra 2026/27 foca investimento, mas agro precisa de custeio, dizem analistas