Brasil já ganhou alguma vez da Noruega? Veja números do confronto

A Noruega venceu a Costa do Marfim nesta terça-feira por 2 a 1 e se garantiu nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Vai encarar o Brasil no próximo domingo, a partir das 17h.

A seleção nórdica é uma das poucas que têm um retrospecto favorável contra o país pentacampeão do mundo.

O histórico entre Brasil e Noruega em Copas do Mundo é limitado, mas carrega um peso: trata-se de um dos raros confrontos em que a seleção brasileira leva desvantagem.

As duas equipes se enfrentaram apenas uma vez na história dos Mundiais, na Copa do Mundo de 1998, na França. Na ocasião, a Noruega venceu o Brasil por 2 a 1, em partida válida pela última rodada da fase de grupos

Contexto do jogo

O duelo aconteceu em 23 de junho de 1998, em Marselha. O Brasil, então atual campeão e já classificado para as oitavas de final, abriu o placar com Bebeto no segundo tempo. No entanto, a equipe europeia reagiu rapidamente: Tore André Flo empatou e, nos minutos finais, Kjetil Rekdal converteu um pênalti para garantir a virada norueguesa.

O resultado ficou marcado como uma das surpresas daquela edição do torneio. Mesmo com a derrota, o Brasil avançou como líder do grupo e seguiria até a final, terminando com o vice-campeonato, perdendo para a França na decisão.

Noruega nunca perdeu para o Brasil?

O retrospecto entre as equipes conta com apenas quatro partidas, mas todas terminaram de forma favorável à Noruega: são duas vitórias e dois empates.

Retrospecto de Brasil x Noruega

Os confrontos aconteceram entre 1988 e 2006:

1988 – Noruega 1 x 1 Brasil (amistoso)

– Noruega 1 x 1 Brasil (amistoso) 1997 – Noruega 4 x 2 Brasil (amistoso)

– Noruega 4 x 2 Brasil (amistoso) 1998 – Brasil 1 x 2 Noruega (Copa do Mundo)

– Brasil 1 x 2 Noruega (Copa do Mundo) 2006 – Noruega 1 x 1 Brasil (amistoso)

No total, a Noruega marcou oito gols, enquanto o Brasil balançou as redes cinco vezes