Semana Mundial do Espaço: 10 filmes sobre espaço para assistir no streaming

RESUMO ＋ Para a Semana Mundial do Espaço, celebrada de 4 a 10 de outubro, a publicação EXAME reuniu dez filmes sobre espaço disponíveis em serviços de streaming ou para compra e aluguel. Criada pela Organização das Nações Unidas (ONU), a data destaca as contribuições da ciência e da tecnologia espaciais para a melhoria da condição humana.

Outubro é o momento perfeito para quem gosta do cosmos e de histórias intergalácticas. Entre os dias 4 e 10 de outubro, é celebrada a "Semana Mundial do Espaço", data criada pela ONU (Organização das Nações Unidas) para destacar "as contribuições da ciência e da tecnologia espaciais para a melhoria da condição humana".

O espaço é o palco para grandes filmes de ficção científica e a oportunidade perfeita para quem quer viajar um pouquinho sem sair de casa. Para celebrar essa semana tão extraordinária, a EXAME separou 10 filmes para você curtir durante a semana. Veja a lista abaixo:

'Project Hail Mary - Devoradores de Estrelas' (2026)

Estrelado por Ryan Gosling, o longa-metragem acompanha Ryland Grace, um professor de ciências que acorda em uma nave espacial sem nenhuma lembrança de como chegou lá.

Conforme sua memória retorna, Grace descobre que precisa resolver o enigma por trás de uma misteriosa substância que está fazendo o Sol se apagar. O filme está disponível no Amazon Prime Video.

'Perdido em Marte' (2015)

O astronauta Mark Watney, interpretado por Matt Damon, é enviado a uma missão para Marte, porém, após uma severa tempestade, é dado como morto e abandonado pelos colegas.

Watney acorda sozinho no planeta inóspito, com escassos suprimentos e sem saber como retornar à Terra. O protagonista precisa lutar pela sua sobrevivência e utilizar todo seu conhecimento científico para fazer contato e retornar para casa.

O longa-metragem está disponível no Disney+.

'2001: Uma Odisseia no Espaço' (1968)

Desde a pré-história, um misterioso monólito negro parece emitir sinais de outra civilização interferindo no planeta Terra. Quatro milhões de anos depois, no século 21, uma equipe de astronautas, liderada pelos experientes David Bowman e Frank Poole, interpretados por Keir Dullea e Gary Lockwood, é enviada a Júpiter para investigar o enigmático monólito na nave Discovery, totalmente controlada pelo computador HAL 9000.

No meio da viagem, HAL entra em pane e tenta assumir o controle da nave, decidindo eliminar os tripulantes, que precisam lutar para sobreviver. O longa-metragem está disponível para assistir na HBO Max.

'WALL-E' (2008)

Considerada uma das animações mais populares da Disney, "Wall-E" se passa em uma realidade onde a humanidade abandonou o planeta e passou a viver em uma nave gigantesca após entulhar a Terra de lixo e poluir a atmosfera com gases tóxicos.

O plano original era que o 'retiro' durasse alguns anos, enquanto robôs limpassem o planeta. WALL-E, no entanto, é o último destes robôs, e sua vida consiste em compactar lixo. Até que um dia uma nova nave surge com Eva, uma nova robô pela qual WALL-E se apaixona e resolve seguir por toda a galáxia.

O filme está disponível no Disney+.

'Apollo 13 - Do Desastre ao Triunfo' (1995)

Baseado em fatos reais, o filme acompanha três astronautas americanos que estão a caminho de uma missão na Lua. Após sua aeronave sofrer problemas técnicos, o trio precisa encontrar uma forma de retornar rapidamente à Terra, antes que seu oxigênio acabe.

"Apollo 13 - Do Desastre ao Triunfo" está disponível para compra e/ou aluguel no Youtube e no Amazon Prime Video.

'Interestelar' (2014)

Neste clássico do cinema estrelado por Matthew McConaughey, as reservas naturais da Terra estão chegando ao fim e um grupo de astronautas recebe a missão de avaliar outros planetas para receberem a população mundial, possibilitando a continuação da espécie.

Cooper é chamado para liderar o grupo e aceita a missão, mesmo que isso signifique que pode nunca mais ver os filhos. Ao lado de Brand (Anne Hathaway) e Doyle (Wes Bentley), ele seguirá em busca de um novo lar para a humanidade.

O longa está disponível na HBO Max.

'Vida' (2017)

Neste thriller de ficção científica, uma equipe de cientistas em uma estação espacial descobre uma forma de vida em rápida evolução que causou a extinção em Marte. Agora, eles devem impedir que a Terra tenha o mesmo destino.

Estrelado por Jake Gyllenhaal como Dr. David Jordan, Ryan Reynolds como Rory "Roy" Adams e Rebecca Ferguson como Dra. Miranda North, o filme está disponível na HBO Max.

'Passageiros' (2016)

Durante uma jornada da humanidade pelo espaço até uma nova casa, dois passageiros acordam 90 anos antes do tempo programado durante uma viagem de rotina no espaço devido ao mau funcionamento de suas cabines.

Sozinhos, Jim (Chris Pratt) e Aurora (Jennifer Lawrence) começam a estreitar o seu relacionamento. No entanto, a paz é ameaçada quando a dupla descobre que a nave está correndo um sério risco e que mais de cinco mil pessoas em sono profundo precisam ser salvas.

O longa-metragem está disponível na HBO Max.

'Gravidade' (2013)

Dra. Ryan Stone (Sandra Bullock) é uma brilhante engenheira médica em sua primeira missão de ônibus espacial, com o veterano astronauta Matt Kowalski (George Clooney) no comando. Após um acidente que os deixa à deriva no espaço, sem qualquer tipo de ligação com a Terra, a dupla precisa trabalhar junta para sobreviver.

Esse clássico aterrorizante da ficção científica pode ser assistido na HBO Max.

'Lunar' (2009)

O turno de três anos de Sam Bell, interpretado por Sam Rockwell, em uma mina lunar está terminando e o astronauta está ansioso para reencontrar sua esposa e sua filha. De repente, a saúde de Sam parece piorar.

Sam começa a sofrer de dores de cabeça e alucinações e quase tem um acidente fatal. Ele, então, conhece o que parece ser uma versão mais jovem de si, possivelmente um clone, e precisa resolver o mistério antes que a tripulação da empresa chegue.

"Lunar" está disponível para compra e/ou aluguel no Amazon Prime Video.