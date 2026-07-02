Brasil x Noruega: como reduzir o delay da CazéTV no jogo de domingo

Ouvir o grito de gol do vizinho antes de a bola entrar na sua tela virou um dos incômodos mais comentados da Copa do Mundo de 2026 para quem assiste pela internet.

O atraso das transmissões online em relação à TV aberta — o delay — pode passar de 20 segundos. A boa notícia é que dá para reduzir esse tempo com alguns ajustes simples. Veja quatro formas.

1. Acelere o vídeo na mão

O truque mais simples circula nas redes desde o início do torneio e não exige instalar nada. Basta aumentar a velocidade de reprodução do vídeo no YouTube — para 1,5x ou 2x — por alguns segundos e, quando a imagem se aproximar do ao vivo, voltar à velocidade normal.

Funciona porque, ao acelerar, o player consome mais rápido o vídeo guardado à frente, o chamado buffer, e aproxima o espectador do tempo real. O ponto fraco é o controle manual: sem enxergar quanto buffer resta, é fácil acelerar demais e travar o vídeo, ou esquecer a reprodução em 2x e passar do ponto.

2. Use uma extensão que faz isso sozinha

Para automatizar esse ajuste, um estudante brasileiro criou a ZeroDelay, extensão gratuita para o Google Chrome que promete reduzir o atraso das lives do YouTube em até 80%. Ela mede o buffer continuamente e acelera a reprodução de leve, a cerca de 1,25x, apenas quando há folga, voltando sozinha ao normal ao alcançar o tempo real.

Como atua sobre o player do YouTube, e não sobre um canal específico, funciona em qualquer transmissão ao vivo da plataforma com o recurso de DVR ativado — da CazéTV a shows e transmissões de games.

3. Ative o modo de baixa latência da plataforma

Algumas plataformas já oferecem transmissão em baixa latência, que encurta o caminho do sinal e reduz o atraso. No caso do Globoplay, a Globo investiu na tecnologia para a Copa, com a meta de deixar o streaming no máximo 2 segundos atrás da TV aberta.

Vale checar, nas configurações do player, se há a opção de baixa latência ativada. É a única forma que ataca a origem do atraso, e não apenas o disfarça do lado de quem assiste.

4. Escolha a plataforma pelo ranking de atraso

Se o objetivo é o menor delay possível, a plataforma certa faz diferença. Segundo levantamento da EXAME, o ranking de latência, do menor para o maior atraso, segue esta ordem:

Rádio: o mais rápido de todos, praticamente em tempo real

o mais rápido de todos, praticamente em tempo real TV aberta por antena digital: de 3 a 5 segundos

de 3 a 5 segundos Streaming de baixa latência (como o Globoplay na Copa): de 6 a 9 segundos

(como o Globoplay na Copa): de 6 a 9 segundos TV por assinatura (cabo ou satélite): de 5 a 10 segundos

de 5 a 10 segundos Streaming padrão (CazéTV no YouTube): de 15 a 25 segundos

(CazéTV no YouTube): de 15 a 25 segundos Fast TV (Samsung TV Plus, Pluto TV): de 30 segundos a mais de 1 minuto

Que horas é o jogo Brasil x Noruega?

Brasil e Noruega se enfrentam às 17h, no horário de Brasília, do domingo, 5.

Quando é o jogo Brasil x Noruega?

A partida será disputada no domingo, 5 de julho, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

Onde será Brasil x Noruega?

O confronto acontece no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

Onde assistir Brasil x Noruega ao vivo?

Brasil x Noruega terá transmissão ao vivo pela TV Globo, CazéTV, SBT e Globoplay.

Como a Noruega chegou às oitavas?

Liderada por Erling Haaland, a seleção norueguesa chega às oitavas com três vitórias e uma derrota na Copa do Mundo.

Na fase de grupos, a equipe venceu o Iraque por 4 a 1 e o Senegal por 3 a 2, garantindo a classificação antecipada. Na última rodada, com o time reserva, foi derrotada pela França por 4 a 1 e terminou na segunda colocação do Grupo I.

Nos 16 avos de final, a Noruega eliminou a Costa do Marfim ao vencer por 2 a 1.

Brasil já venceu a Noruega?

Não. Em quatro confrontos disputados entre as seleções, o Brasil nunca derrotou a Noruega.

Os europeus somam duas vitórias e houve outros dois empates.

Qual é o retrospecto de Brasil x Noruega?

O histórico do confronto é favorável aos noruegueses.

Jogos: 4

4 Vitórias da Noruega: 2

2 Empates: 2

2 Vitórias do Brasil: 0

0 Gols da Noruega: 8

8 Gols do Brasil: 5

Brasil e Noruega já se enfrentaram em Copas?

Sim. O único encontro em Copas do Mundo aconteceu na edição de 1998, na França. Na ocasião, a Noruega venceu por 2 a 1 na fase de grupos.

Apesar da derrota, o Brasil terminou na liderança da chave e avançou até a final, quando foi derrotado pela França por 3 a 0.