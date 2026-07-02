Brasil x Noruega: astrologia prevê vitória da seleção e 'grandes obstáculos' para Haaland

Repórter
Publicado em 2 de julho de 2026 às 20h06.
O perfil Saturnália, que analisou o céu nos dias dos jogos da Seleção e elaborou previsões de resultados, afirmou que o domingo indica vitória do Brasil. A previsão traz orientações para o jogo contra a Noruega e recomenda atenção ao atacante Haaland, para evitar que ele toque na bola.
Segundo a análise, o momento de maior risco de gol da equipe europeia ocorre no fim do primeiro tempo.
Brasil e Noruega se enfrentam neste domingo, dia do Sol, hora de Vênus.
Se a partida começa no horário programado e sem atraso por fenômenos climáticos, o Brasil fica sob influência de Marte e a Noruega sob Vênus.
Brasil é associado a Marte por ser regente do Ascendente em Escorpião e a Noruega a Vênus por ser regente do Descendente em Touro. Vênus em Leão no Meio do Céu, posição de maior visibilidade, é relacionada ao atacante Haaland, em referência à atenção que recebe em campo.
A análise indica que Vênus não foca em marcação, o que abre espaço para a equipe norueguesa explorar outros jogadores do elenco de Magnus Carlsen, com histórico recente de resultados negativos em partidas de xadrez.
O Brasil é Marte em signo associado a Mercúrio, em antíscia com Mercúrio conjunto à estrela Pollux, conhecida na astrologia como referência de combate físico. O futebol aparece descrito como esporte de contato dentro dessa leitura.
A cadeia de disposição Marte → Mercúrio → Lua → Júpiter → Sol aparece na análise como indicação de posse de bola e controle de jogo. A Lua em Peixes é associada à bola, com ligação a Júpiter como regente do signo.
A leitura também menciona a atuação da torcida brasileira como elemento de pressão no ambiente da partida.A previsão indica que o Brasil obtém vitória na partida, com atenção ao período final do primeiro tempo como ponto de risco e orientação para neutralizar o atacante Haaland.
A seleção brasileira garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 ao derrotar o Japão nesta segunda-feira, 29, no estádio NRG, em Houston. Com a classificação assegurada, a equipe comandada por Carlo Ancelotti agora aguarda a definição do próximo adversário.
O Brasil volta a campo no domingo, 5, às 17h (de Brasília), para enfrentar o vencedor do duelo entre Noruega e Costa do Marfim.