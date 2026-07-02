Brasil x Noruega: astrologia prevê vitória da seleção e 'grandes obstáculos' para Haaland

O perfil Saturnália, que analisou o céu nos dias dos jogos da Seleção e elaborou previsões de resultados, afirmou que o domingo indica vitória do Brasil. A previsão traz orientações para o jogo contra a Noruega e recomenda atenção ao atacante Haaland, para evitar que ele toque na bola.

Segundo a análise, o momento de maior risco de gol da equipe europeia ocorre no fim do primeiro tempo.

Veja a previsão completa:

Brasil e Noruega se enfrentam neste domingo, dia do Sol, hora de Vênus.

Se a partida começa no horário programado e sem atraso por fenômenos climáticos, o Brasil fica sob influência de Marte e a Noruega sob Vênus.

Brasil é associado a Marte por ser regente do Ascendente em Escorpião e a Noruega a Vênus por ser regente do Descendente em Touro. Vênus em Leão no Meio do Céu, posição de maior visibilidade, é relacionada ao atacante Haaland, em referência à atenção que recebe em campo.

A análise indica que Vênus não foca em marcação, o que abre espaço para a equipe norueguesa explorar outros jogadores do elenco de Magnus Carlsen, com histórico recente de resultados negativos em partidas de xadrez.

O Brasil é Marte em signo associado a Mercúrio, em antíscia com Mercúrio conjunto à estrela Pollux, conhecida na astrologia como referência de combate físico. O futebol aparece descrito como esporte de contato dentro dessa leitura.

A cadeia de disposição Marte → Mercúrio → Lua → Júpiter → Sol aparece na análise como indicação de posse de bola e controle de jogo. A Lua em Peixes é associada à bola, com ligação a Júpiter como regente do signo.

A leitura também menciona a atuação da torcida brasileira como elemento de pressão no ambiente da partida.

A previsão indica que o Brasil obtém vitória na partida, com atenção ao período final do primeiro tempo como ponto de risco e orientação para neutralizar o atacante Haaland.

Quando será o jogo do Brasil contra Noruega?

A seleção brasileira garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 ao derrotar o Japão nesta segunda-feira, 29, no estádio NRG, em Houston. Com a classificação assegurada, a equipe comandada por Carlo Ancelotti agora aguarda a definição do próximo adversário.

O Brasil volta a campo no domingo, 5, às 17h (de Brasília), para enfrentar o vencedor do duelo entre Noruega e Costa do Marfim.