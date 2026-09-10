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Stray Kids no Rock in Rio 2026: que dia é o show, horário e onde assistir ao vivo

Grupo sul-coreano será o headliner do Palco Mundo na primeira noite dedicada ao K-pop na história do festival

Stray Kids: grupo encerra a programação do Palco Mundo nesta sexta-feira, 11 de setembro, em apresentação histórica para o K-pop (Divulgação / JYP Entertainment)

Stray Kids: grupo encerra a programação do Palco Mundo nesta sexta-feira, 11 de setembro, em apresentação histórica para o K-pop (Divulgação / JYP Entertainment)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 12h37.

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O Stray Kids está prestes a fazer história no Rock in Rio. O grupo sul-coreano será a atração principal do Palco Mundo nesta sexta-feira, 11 de setembro, no primeiro dia da história do festival dedicado ao K-pop.

A apresentação está marcada para 0h05, já na madrugada de sábado, 12 de setembro. O octeto encerra a programação do principal palco do festival depois de NEXZ, às 16h40, Hwasa, às 19h, e Alok, às 21h20.

Um show especial para o grupo

A apresentação marca a estreia do Stray Kids no Rock in Rio e coloca o grupo como o primeiro artista de K-pop a ocupar o posto de headliner do Palco Mundo.

O show também marca a segunda passagem do Stray Kids pelo Brasil. A primeira aconteceu em 2025, durante a turnê "dominATE", com um show no Rio de Janeiro e dois em São Paulo. Ao todo, as duas passagens anteriores reuniram mais de 170 mil pessoas.

Em entrevista à Billboard Brasil, os integrantes falaram sobre a expectativa para encontrar novamente os fãs brasileiros. Hyunjin revelou o que gostaria que o público levasse da apresentação: "Espero que, após assistir à nossa apresentação, as pessoas pensem: 'Os shows do Stray Kids são muito divertidos; com certeza quero voltar'."

Onde assistir ao show do Stray Kids?

Quem estiver em casa poderá acompanhar a apresentação pelo Multishow e pelo Globoplay.

O Multishow transmite os shows do Palco Mundo e do Palco Sunset a partir das 15h15. O Globoplay oferece a cobertura completa do festival, enquanto assinantes do plano Premium têm acesso a uma transmissão adicional do Multishow em 4K.

O público que não assina o Globoplay também poderá acompanhar a cobertura pelo sinal aberto, que alterna entre Multishow e Canal Bis.

A TV Globo ainda exibe entradas ao vivo durante a programação e conteúdos especiais sobre o festival.

Qual deve ser o setlist do Stray Kids no Rock in Rio?

A previsão tem como principal referência o show realizado pelo Stray Kids no Governors Ball Music Festival, em Nova York, no dia 6 de junho. Na ocasião, o grupo apresentou 18 faixas, incluindo sucessos como “MANIAC”, “DOMINO”, “God’s Menu”, “Chk Chk Boom” e “Do It”.

A partir desse repertório, a expectativa é de um show que passe por diferentes fases da discografia do grupo, combinando músicas mais recentes com faixas que já se tornaram conhecidas entre os STAY, como são chamados os fãs do Stray Kids.

A previsão de repertório para o Rock in Rio 2026 é:

  1. “TOPLINE (feat. Tiger JK)”
  2. “S-Class”
  3. “Bounce Back”
  4. “MANIAC”
  5. “DOMINO”
  6. “Thunderous”
  7. “DIVINE”
  8. “Walkin On Water”
  9. “God’s Menu”
  10. “Chk Chk Boom”
  11. “ITEM”
  12. “LALALALA”
  13. “Social Path (feat. LiSA)”
  14. “Side Effects”
  15. “Do It”
  16. “CEREMONY”
  17. “BLIND SPOT”
  18. “MIROH”

Ainda há ingressos disponíveis para sexta-feira, 11?

Sim. Ainda é possível adquirir ingressos para a sexta-feira, 11, no Rock in Rio. Na Ticketmaster, há ingressos disponíveis no setor Gramado (nas modalidades Inteira, Meia-Entrada e Benefício Itaú 15%).

Acompanhe tudo sobre:Rock in RioShows-de-música

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