O candidato João Henrique Caldas, JHC (PSDB), tem 49,3% das intenções de voto para o governo de Alagoas, contra 46,4% do Renan Filho (MDB). Os dados são da pesquisa eleitoral do Instituto AtlasIntel divulgada nesta quinta-feira, 10. A diferença entre os dois candidatos é de 2,9 pontos percentuais.

Márcio Jambo (Democrata) aparece na sequência, com 1,2%. Lenilda Luna (UP) tem 0,2%. Brancos e nulos somam 1,3%, enquanto 1,5% não souberam ou não responderam.

Entre os votos válidos, ou seja, descontados brancos, nulos e indecisos, JHC tem 50,7% e Renan Filho, 47,7%. A diferença continua pequena, indicando um possível segundo turno.

Segundo turno

Em um eventual segundo turno entre os dois candidatos mais bem colocados, JHC tem 49,9%, contra 46,7% do adversário. Brancos e nulos somam 2,0%, enquanto 1,3% não souberam ou não responderam.

A distância entre JHC e Renan Filho é de 3,2 pontos percentuais. Não há pesquisa anterior do mesmo instituto disponível para comparação.

Entre os votos válidos, JHC tem 51,7% e Renan Filho, 48,3%.

Se houver empate no número de votos no segundo turno, será eleito o candidato mais velho, conforme as regras eleitorais.

Rejeição dos candidatos

A pesquisa também perguntou em quem os eleitores não votariam de jeito nenhum. Renan Filho tem 38,9% de rejeição, enquanto JHC registra 25,7%.

O atual governador, Paulo Dantas (MDB), aparece com 40,4% de rejeição, seguido pelo senador Renan Calheiros (MDB), com 41,2%.

Renan Filho é rejeitado por 38,9% dos entrevistados, enquanto 25,7% dizem que não votariam em JHC.

Desempenho entre grupos do eleitorado

A pesquisa também analisou como os candidatos são vistos por grupos de diferentes escolaridades.

Entre os eleitores com ensino fundamental, Renan Filho tem 68,1%, contra 28,4% de JHC. Já entre os eleitores com ensino superior, JHC registra 57,1%, enquanto Renan Filho aparece com 37,6%.

O recorte por voto no segundo turno da eleição presidencial de 2022 também mostra uma divisão relevante: entre quem votou em Jair Bolsonaro naquele ano, JHC tem 93,5% das intenções de voto para governador, contra apenas 4,4% de Renan Filho.

Já entre os eleitores que votaram em Lula em 2022, Renan Filho tem 77,0%, contra 18,2% de JHC.

O Instituto AtlasIntel ouviu 1.208 eleitores entre os dias 4 e 9 de setembro de 2026.

As entrevistas foram feitas por recrutamento digital aleatório (Atlas RDR), método em que os entrevistados são recrutados durante a navegação de rotina na internet. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob os números AL-00447/2026 e BR-07020/2026. O contratante da pesquisa não é informado no material disponibilizado.