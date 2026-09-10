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Pré-venda de ingressos para 'Duna: Parte Três' começa hoje no Brasil

Estrelado por Timothée Chalamet e Zendaya, terceiro capítulo da saga terá sessões antecipadas em dezembro

'Duna 3': conclusão da trilogia dirigida por Denis Villeneuve começa a venda de ingressos nesta quinta-feira, 10 de setembro (Divulgação)

'Duna 3': conclusão da trilogia dirigida por Denis Villeneuve começa a venda de ingressos nesta quinta-feira, 10 de setembro (Divulgação)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 11h40.

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Timothée Chalamet e o diretor Denis Villeneuve anunciaram na última quarta-feira, 9, a data de início da venda antecipada de ingressos para "Duna: Parte Três", último filme da trilogia comandada pelo cineasta.

Os ingressos começam a ser vendidos nesta quinta-feira, 10 de setembro, em toda a América Latina. A produção também terá sessões antecipadas nos dias 15 e 16 de dezembro, antes da estreia oficial, marcada para 17 de dezembro nos cinemas brasileiros.

Timothée Chalamet retorna como Paul Atreides

Em "Duna: Parte Três", Timothée Chalamet volta ao papel de Paul Atreides, agora consolidado como imperador.

O filme adapta "O Messias de Duna", segundo livro de Frank Herbert, e avança na história de Paul após os acontecimentos de "Duna: Parte Dois".

Zendaya também retorna como Chani. O elenco conta ainda com Jason Momoa, Anya Taylor-Joy, Florence Pugh, Rebecca Ferguson, Robert Pattinson e Javier Bardem.

A trama acompanha as consequências da ascensão de Paul ao poder e o impacto da guerra travada em seu nome. Chani ganha papel importante nesse novo momento da história, enquanto o protagonista enfrenta novas ameaças políticas e religiosas.

Duelo de titãs no cinema

A chegada de "Duna: Parte Três" acontece em um dos períodos mais concorridos do calendário cinematográfico de 2026. O filme estreia na mesma data de "Vingadores: Doutor Destino", colocando duas grandes franquias frente a frente nas bilheterias de fim de ano.

A procura pelo filme já movimenta o público ao redor do mundo. Sessões especiais de "Duna: Parte Três" em IMAX 70mm esgotaram em diferentes cidades, incluindo Londres, Melbourne, Nova York e Fort Lauderdale, segundo informações da rede BFI IMAX.

Veja o trailer de "Duna: Parte 3"

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