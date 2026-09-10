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Fase de grupos copa 2026

Semifinais da Copa do Brasil 2026: confira os mandos de campo

Após sete fases eliminatórias, quatro clubes da Série A seguem na briga pela taça; decisão será realizada em jogo único no dia 6 de dezembro

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 11h58.

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A CBF, Confederação Brasileira de Futebol, definiu nesta quinta-feira, 10, os mandos de campo das semifinais da Copa do Brasil. O sorteio realizado na sede da entidade, no Rio de Janeiro, determinou que Grêmio e Palmeiras serão os mandantes dos jogos de ida.

O sorteio definiu que Atlético-MG e Vasco terão a vantagem de disputar o segundo jogo das semifinais em seus estádios, enquanto Grêmio e Palmeiras receberão as partidas de abertura dos confrontos.

As partidas das semifinais têm como datas-base os dias 1º e 8 de novembro. A definição dos mandos ocorre com antecedência de quase dois meses para os confrontos, que vão indicar os finalistas da competição nacional.

A final da Copa do Brasil será disputada em jogo único no dia 6 de dezembro, em Brasília. O confronto decisivo ocorrerá menos de um mês após o encerramento das semifinais.

A decisão da competição está marcada para o Estádio Mané Garrincha, na capital federal, com data prevista para 6 de dezembro.

Definição dos confrontos e calendário da competição

Os jogos das semifinais serão realizados em formato de ida e volta. Após a definição dos classificados, a organização da competição terá um intervalo inferior a um mês até a partida final.

A Copa do Brasil terá sua final em partida única pela primeira vez nesta fase do calendário, com o confronto marcado para Brasília no dia 6 de dezembro.

Jogos de ida

  • Grêmio x Atlético-MG
  • Palmeiras x Vasco

Jogos de volta

  • Atlético-MG x Grêmio
  • Vasco x Palmeiras

Todos os envolvidos na disputa têm títulos da Copa do Brasil:

  • Grêmio: 5 (1989, 1994, 1997, 2001 e 2016)
  • Palmeiras: 4 (1998, 2012, 2015 e 2020)
  • Atlético-MG: 2 (2014 e 2021)
  • Vasco: 1 (2011)

Como foi o processo de classificação?

Quatro clubes permanecem na disputa da Copa do Brasil 2026 após sete fases eliminatórias. A competição começou em fevereiro com 126 participantes, mas apenas Palmeiras, Vasco, Grêmio e Atlético-MG avançaram até a semifinal. Os quatro clubes da Série A iniciaram a campanha na quinta fase do torneio.

Palmeiras, Vasco, Grêmio e Atlético-MG são os quatro semifinalistas da Copa do Brasil 2026, após eliminarem três adversários cada até chegar à atual fase da competição.

O caminho dos classificados até a semifinal foi formado por confrontos eliminatórios. O Palmeiras passou por Jacuipense, Fortaleza e Santos. O Vasco eliminou Paysandu, Fluminense e Vitória. O Grêmio avançou após superar Confiança, Mirassol e Internacional, enquanto o Atlético-MG deixou pelo caminho Ceará, Juventude e Cruzeiro.

Final única e premiação da competição

A final da Copa do Brasil terá formato diferente em 2026. Pela primeira vez, a decisão será realizada em partida única, marcada para o dia 6 de dezembro. A Arena Mané Garrincha, em Brasília, será o palco do confronto.

A CBF definiu Brasília como sede da final da Copa do Brasil 2026, que será disputada em jogo único no dia 6 de dezembro.

A escolha da capital federal ocorreu após o Governo do Distrito Federal enviar um ofício à CBF, em agosto, com a proposta de sediar a decisão. A candidatura destacou fatores como a estrutura da rede hoteleira e a conexão da cidade com transportes rodoviários e aéreos.

A premiação da Copa do Brasil aumenta conforme o avanço das fases. Os valores previstos para 2026 são:

  • 5ª fase: R$ 2 milhões;
  • Oitavas de final: R$ 3 milhões;
  • Quartas de final: R$ 4 milhões;
  • Semifinal: R$ 9 milhões;
  • Vice-campeão: R$ 34 milhões;
  • Campeão: R$ 78 milhões.
O campeão da Copa do Brasil 2026 receberá R$ 78 milhões em premiação, enquanto o vice-campeão terá direito a R$ 34 milhões.
Acompanhe tudo sobre:CBFFutebolCopa do Brasil

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