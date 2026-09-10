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iPhone Duo: Netflix revela como vai se adaptar ao novo iPhone dobrável

Com a chegada do novo iPhone dobrável da Apple, a Netflix atualizou seu aplicativo para iOS com recursos imersivos e controles dinâmicos adaptados à tela dupla

iPhone Duo: Apple fez parceria com Netflix para testar o novo celular (Reprodução)

iPhone Duo: Apple fez parceria com Netflix para testar o novo celular (Reprodução)

Giulia Polizeli
Giulia Polizeli

Estagiária de jornalismo

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 12h57.

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A Apple revelou seu primeiro smartphone dobrável na última quarta-feira, 9. O iPhone Duo possui uma tela de 7,6 polegadas na diagonal quando aberto e foi aprovado pela Netflix antes do seu lançamento.

A empresa de streaming está entre um grupo seleto de parceiros que trabalharam com a Apple para adaptar seus aplicativos para iOS à tela do iPhone Duo, aproveitando os novos recursos de interface do aparelho.

O que muda na Netflix no iPhone Duo?

A próxima versão do aplicativo da Netflix, pensada para o iOS (versão 27), deve levar a sensação de imersão de uma tela grande para a mão do usuário.

Em entrevista à Variety, um porta-voz da empresa afirmou que o aplicativo terá uma nova versão do Billboard, cartão promocional interativo que aparece no topo da interface móvel e destaca as principais estreias, séries e filmes da plataforma. A atualização incluirá novos controles de reprodução e Clips adaptados ao dispositivo.

Confira os detalhes sobre a nova versão:

  • Billboard: a nova versão do iOS terá efeitos visuais dinâmicos aprimorados pela tela
  • Clips: o recurso "Clips", um feed de vídeos verticais no estilo TikTok com trechos de séries e filmes, poderá ser usado na tela ampla do dispositivo, "alternando de forma fluida e precisa entre os modos vertical e horizontal, para que o telefone se adapte ao que você está assistindo e à maneira como deseja aproveitar o conteúdo".
  • Reprodução: a Netflix redesenhou o reprodutor de vídeo para o iPhone Duo para que os controles acompanhem as mudanças da tela, independentemente de o aparelho estar dobrado ou apoiado, mantendo sempre a tela cheia.
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