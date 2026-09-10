iPhone Duo: Netflix revela como vai se adaptar ao novo iPhone dobrável

A Apple revelou seu primeiro smartphone dobrável na última quarta-feira, 9. O iPhone Duo possui uma tela de 7,6 polegadas na diagonal quando aberto e foi aprovado pela Netflix antes do seu lançamento.

A empresa de streaming está entre um grupo seleto de parceiros que trabalharam com a Apple para adaptar seus aplicativos para iOS à tela do iPhone Duo, aproveitando os novos recursos de interface do aparelho.

O que muda na Netflix no iPhone Duo?

A próxima versão do aplicativo da Netflix, pensada para o iOS (versão 27), deve levar a sensação de imersão de uma tela grande para a mão do usuário.

Em entrevista à Variety, um porta-voz da empresa afirmou que o aplicativo terá uma nova versão do Billboard, cartão promocional interativo que aparece no topo da interface móvel e destaca as principais estreias, séries e filmes da plataforma. A atualização incluirá novos controles de reprodução e Clips adaptados ao dispositivo.

Confira os detalhes sobre a nova versão: