'Vingadores: Doutor Destino' já arrecadou US$ 50 milhões na pré-venda nos EUA

"Vingadores: Doutor Destino" está no caminho para se tornar o maior filme da Marvel Studios antes mesmo do seu lançamento. De acordo com a Disney, a pré-venda do longa-metragem já arrecadou US$ 50 milhões no mercado americano.

A três meses da estreia, o estúdio revelou que mais de 70% das vendas na pré-venda correspondem a ingressos para o novo formato “Infinity Vision”, que parece ter chamado atenção do público.

O “Infinity Vision” é uma certificação da Disney para salas de cinema premium de grande formato, que promete proporcionar "experiências cinematográficas mais grandiosas, brilhantes e imersivas” para o público.

Já posso comprar ingressos para 'Vingadores: Doutor Destino'?

Ainda não. A pré-venda oficial para os cinemas brasileiros com Infinity Vision começa na próxima terça-feira, 15 de setembro. Enquanto a venda para salas normais acontece no dia 28 de setembro.

A estreia de "Vingadores: Doutor Destino" está marcada para o dia 17 de dezembro de 2026.

O que esperar de 'Vingadores: Doutor Destino'?

Dirigido por Anthony e Joe Russo, irmãos responsáveis pela Saga do Infinito, "Vingadores: Doutor Destino" irá reunir um dos maiores elencos de super-heróis da história da Marvel para enfrentar Victor Von Doom.

Robert Downey Jr. retorna para interpretar o novo grande vilão do MCU após a morte de Tony Stark no final de "Vingadores: Ultimato". Além dele, Chris Evans também retorna para seu antigo papel de Steve Rogers.

Chris Hemsworth irá reprisar seu papel como Thor, ao lado de Paul Rudd como Homem-Formiga, Letitia Wright como Pantera Negra, Sebastian Stan como Soldado Invernal, Tom Hiddleston como Loki e Simu Liu como Shang-Chi.

Novos personagens

O longa-metragem será responsável pela estreia oficial da franquia "X-Men" da Fox no MCU. Patrick Stewart será Charles Xavier. Ian McKellen retorna como Magneto, enquanto James Marsden volta a interpretar o Ciclope. Kelsey Grammer será Fera, Rebecca Romijn assume o papel de Mística, Alan Cumming retorna ao papel de Noturno e Channing Tatum dá vida a Gambit.

O elenco de "Quarteto Fantástico: Primeiros Passos", formado por Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn e Ebon Moss-Bachrach, também estará presente, assim como o elenco de "Thunderbolts", incluindo Florence Pugh como Yelena Belova, David Harbour como Guardião Vermelho, Lewis Pullman como Sentinela, Wyatt Russell como Agente Americano e Hannah John-Kamen como Fantasma.