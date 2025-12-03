Veja quais BBBs já morreram que talvez você nem saiba

Desde a estreia do Big Brother Brasil, em 2002, mais de 400 participantes passaram pelo reality show. Alguns seguiram carreiras públicas após o programa, enquanto outros retomaram suas rotinas fora dos holofotes. Ao longo dessas edições, parte desses ex-participantes morreu por diferentes causas, incluindo doença e violência.

A lista reúne nomes de várias temporadas e registra casos que marcaram a trajetória do reality, entre eles mortes por câncer, complicações de saúde e um assassinato. Três desses participantes estiveram juntos no BBB 9, edição que formou o maior grupo de ex-BBBs já falecidos.

Confira nomes de ex-BBBs que morreram após participação no reality