Veja quais BBBs já morreram que talvez você nem saiba

Desde a estreia do Big Brother Brasil, em 2002, mais de 400 participantes passaram pelo reality show. Alguns seguiram carreiras públicas após o programa, enquanto outros retomaram suas rotinas fora dos holofotes. Ao longo dessas edições, parte desses ex-participantes morreu por diferentes causas, incluindo doença e violência.
A lista reúne nomes de várias temporadas e registra casos que marcaram a trajetória do reality, entre eles mortes por câncer, complicações de saúde e um assassinato. Três desses participantes estiveram juntos no BBB 9, edição que formou o maior grupo de ex-BBBs já falecidos.
Confira nomes de ex-BBBs que morreram após participação no reality
- Edílson Buba (BBB 4)
Buba participou do BBB 4 aos 32 anos. Sua passagem foi marcada por momentos emocionados e forte ligação com o público. O curitibano morreu em 2006, aos 34 anos, em decorrência de um câncer no abdômen.
- Josiane Oliveira – Josy (BBB 9)
Josy entrou no BBB 9 por meio da primeira Casa de Vidro. Natural de Juiz de Fora, ela seguiu carreira musical após o reality. Em 2021, aos 43 anos, morreu após sofrer um AVC durante cirurgia para tratar um aneurisma.
- André Cowboy (BBB 9)
André entrou no BBB 9 pela segunda Casa de Vidro e permaneceu pouco tempo no jogo. Dois anos depois, em 2011, foi assassinado com um tiro na nuca em sua chácara no interior de São Paulo. Ele tinha 37 anos. O caso segue sem solução.
- Norberto dos Santos – Vovô Nonô (BBB 9)
Aos 63 anos, Nonô foi um dos participantes mais velhos da história do programa. Ele deixou o BBB 9 na segunda eliminação da temporada. Em 2017, aos 72 anos, morreu em sua casa em São Carlos, vítima de um câncer.