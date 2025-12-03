Pop

Veja quais BBBs já morreram que talvez você nem saiba

Quatro ex-BBBs morreram desde 2002, incluindo três nomes da edição de 2009

Josiane Oliveira morreu em 2021, aos 43 anos. Ela participou do BB9

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 21h02.

Desde a estreia do Big Brother Brasil, em 2002, mais de 400 participantes passaram pelo reality show. Alguns seguiram carreiras públicas após o programa, enquanto outros retomaram suas rotinas fora dos holofotes. Ao longo dessas edições, parte desses ex-participantes morreu por diferentes causas, incluindo doença e violência.

A lista reúne nomes de várias temporadas e registra casos que marcaram a trajetória do reality, entre eles mortes por câncer, complicações de saúde e um assassinato. Três desses participantes estiveram juntos no BBB 9, edição que formou o maior grupo de ex-BBBs já falecidos.

Confira nomes de ex-BBBs que morreram após participação no reality

  • Edílson Buba (BBB 4)
    Buba participou do BBB 4 aos 32 anos. Sua passagem foi marcada por momentos emocionados e forte ligação com o público. O curitibano morreu em 2006, aos 34 anos, em decorrência de um câncer no abdômen.
  • Josiane Oliveira – Josy (BBB 9)
    Josy entrou no BBB 9 por meio da primeira Casa de Vidro. Natural de Juiz de Fora, ela seguiu carreira musical após o reality. Em 2021, aos 43 anos, morreu após sofrer um AVC durante cirurgia para tratar um aneurisma.
  • André Cowboy (BBB 9)
    André entrou no BBB 9 pela segunda Casa de Vidro e permaneceu pouco tempo no jogo. Dois anos depois, em 2011, foi assassinado com um tiro na nuca em sua chácara no interior de São Paulo. Ele tinha 37 anos. O caso segue sem solução.
  • Norberto dos Santos – Vovô Nonô (BBB 9)
    Aos 63 anos, Nonô foi um dos participantes mais velhos da história do programa. Ele deixou o BBB 9 na segunda eliminação da temporada. Em 2017, aos 72 anos, morreu em sua casa em São Carlos, vítima de um câncer.
