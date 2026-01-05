BBB 26: quando sai a lista de candidatos do grupo Pipoca?

Os candidatos ao grupo Pipoca do BBB 26 começam a ser apresentados ao público na próxima sexta-feira, 9. Ao todo, 20 participantes terão seus nomes divulgados ao longo do dia, junto à abertura das casas de vidro instaladas nas cinco regiões do Brasil.

Os anúncios serão feitos pela apresentador Tadeu Schmidt, diretamente dos Estúdios Globo, com exibição ao vivo na programação da TV Globo. Repórteres locais também acompanharão os candidatos confinados nas casas de vidro.

A divulgação dos perfis terá início no período da tarde. Dez participantes serão escolhidos pelo público para entrar na casa principal do reality. Já os integrantes dos grupos Camarote e os veteranos serão apresentados na próxima segunda-feira, 12, data da estreia oficial do programa.

Casas de vidro e votação do público definem vagas no reality

Enquanto os candidatos são revelados, o gshow e o Globoplay exibem a tradicional “Maratona Big Day”. A programação ao vivo reúne talentos da Rede BBB e convidados para comentar os perfis apresentados durante o dia.

Para acompanhar o que acontece nas casas de vidro, o público também poderá assistir ao especial “Seleção BBB”, exibido na TV Globo. O programa vai ao ar após a novela "Três Graças", na sexta, 9, e no sábado, 10, e após o "Domingão com Huck", no domingo, 11.

Durante a exibição, o público poderá votar no gshow para definir quem entra na casa principal. Um homem e uma mulher de cada casa de vidro garantirão vaga no BBB 26. Os escolhidos serão anunciados após o "Domingão com Huck".

Ainda na sexta-feira, informações oficiais sobre os candidatos serão divulgadas em tempo real. A estreia do programa será no dia 12 de janeiro.