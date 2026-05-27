Esporte

Barcelona avalia 'abrir a carteira' para reforços, mas esbarra em limitações de La Liga

Diretor esportivo do clube catalão comentou o planejamento para a janela de transferências e revelou que a equipe monitora atacantes para reforçar o elenco

Barcelona: Deco comentou o planejamento para a janela de transferências (AFP)

Barcelona: Deco comentou o planejamento para a janela de transferências (AFP)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 27 de maio de 2026 às 22h38.

O diretor esportivo do FC Barcelona, Deco, confirmou que o clube já conversa com possíveis reforços para a próxima temporada. Entre os nomes citados pelo dirigente estão o atacante brasileiro João Pedro e o argentino Julián Álvarez.

Durante entrevista ao jornal espanhol Marca, Deco explicou que o Barcelona trabalha em diferentes frentes para reforçar o elenco, especialmente no setor ofensivo. O dirigente evitou entrar em detalhes sobre negociações avançadas, mas admitiu que o clube acompanha jogadores que se encaixam no perfil desejado pela comissão técnica.

João Pedro, que ganhou destaque no futebol inglês nas últimas temporadas, aparece como um dos nomes observados pelo clube catalão. O atacante brasileiro chamou atenção pela versatilidade no ataque, podendo atuar centralizado ou pelos lados do campo. Já Julián Álvarez segue valorizado no futebol europeu após temporadas de destaque pelo Atletico de Madrid e pela seleção da Argentina. O jogador é visto há bastante tempo como um atleta capaz de atuar em diferentes funções ofensivas, característica considerada importante pelo Barcelona.

Deco também destacou que o mercado será analisado com cautela por conta das questões financeiras enfrentadas pelo clube nos últimos anos. O Barcelona ainda busca equilibrar investimentos esportivos com as regras econômicas impostas por La Liga.

Chelsea nega venda de João Pedro

Segundo informações da Sky Sports, o Chelsea não pretende negociar João Pedro neste momento e já teria sinalizado ao Barcelona que o atacante brasileiro faz parte dos planos do clube para a próxima temporada. De acordo com o jornal, os ingleses enxergam João Pedro como peça importante para o elenco e não demonstram interesse em abrir negociações, o que dificulta uma possível investida do clube catalão na próxima janela de transferências.

Valor de Julian Alvarez trava a negociação com o Barça

Julián Álvarez teria colocado o Barcelona como destino preferido caso deixe o Atlético de Madrid na próxima janela de transferências — algo que ele manifestou o desejo. A informação foi publicada pelo jornal espanhol El Nacional.

Apesar disso, a negociação é considerada difícil. O Atlético de Madrid só estaria disposto a abrir negociações por valores acima de 150 milhões de euros, cerca de R$ 877,5 milhões na cotação atual. Mesmo interessado em Julián Álvarez, o Barça esbarra nos problemas financeiros para alcançar os valores pedidos pelo Atlético de Madrid. Além da pedida milionária para iniciar conversas, o atacante tem uma cláusula de rescisão fixada em 500 milhões de euros, cifra considerada fora da realidade até mesmo para os clubes mais poderosos do futebol europeu.

Enquanto o cenário segue indefinido, outras equipes do continente monitoram a situação do argentino. Paris Saint-Germain e Arsenal aparecem entre os interessados, mas estariam atrás do Barça na preferência do jogador, segundo o jornal espanhol.

Julian Alvarez, do Atlético de Madrid, comemora o segundo gol de sua equipe durante a final da Copa do Rei entre Real Sociedad e Atlético de Madrid, no Estádio de La Cartuja, em Sevilha, Espanha, em 18 de abril de 2026

Julian Alvarez, do Atlético de Madrid (Fran Santiago/Getty Images)

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