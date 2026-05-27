Barcelona avalia 'abrir a carteira' para reforços, mas esbarra em limitações de La Liga

Barcelona: Deco comentou o planejamento para a janela de transferências (AFP)
Freelancer
Publicado em 27 de maio de 2026 às 22h38.
O diretor esportivo do FC Barcelona, Deco, confirmou que o clube já conversa com possíveis reforços para a próxima temporada. Entre os nomes citados pelo dirigente estão o atacante brasileiro João Pedro e o argentino Julián Álvarez.
Durante entrevista ao jornal espanhol Marca, Deco explicou que o Barcelona trabalha em diferentes frentes para reforçar o elenco, especialmente no setor ofensivo. O dirigente evitou entrar em detalhes sobre negociações avançadas, mas admitiu que o clube acompanha jogadores que se encaixam no perfil desejado pela comissão técnica.
João Pedro, que ganhou destaque no futebol inglês nas últimas temporadas, aparece como um dos nomes observados pelo clube catalão. O atacante brasileiro chamou atenção pela versatilidade no ataque, podendo atuar centralizado ou pelos lados do campo. Já Julián Álvarez segue valorizado no futebol europeu após temporadas de destaque pelo Atletico de Madrid e pela seleção da Argentina. O jogador é visto há bastante tempo como um atleta capaz de atuar em diferentes funções ofensivas, característica considerada importante pelo Barcelona.
Deco também destacou que o mercado será analisado com cautela por conta das questões financeiras enfrentadas pelo clube nos últimos anos. O Barcelona ainda busca equilibrar investimentos esportivos com as regras econômicas impostas por La Liga.
Apesar disso, a negociação é considerada difícil. O Atlético de Madrid só estaria disposto a abrir negociações por valores acima de 150 milhões de euros, cerca de R$ 877,5 milhões na cotação atual. Mesmo interessado em Julián Álvarez, o Barça esbarra nos problemas financeiros para alcançar os valores pedidos pelo Atlético de Madrid. Além da pedida milionária para iniciar conversas, o atacante tem uma cláusula de rescisão fixada em 500 milhões de euros, cifra considerada fora da realidade até mesmo para os clubes mais poderosos do futebol europeu.
Enquanto o cenário segue indefinido, outras equipes do continente monitoram a situação do argentino. Paris Saint-Germain e Arsenal aparecem entre os interessados, mas estariam atrás do Barça na preferência do jogador, segundo o jornal espanhol.