Barcelona avalia 'abrir a carteira' para reforços, mas esbarra em limitações de La Liga

O diretor esportivo do FC Barcelona, Deco, confirmou que o clube já conversa com possíveis reforços para a próxima temporada. Entre os nomes citados pelo dirigente estão o atacante brasileiro João Pedro e o argentino Julián Álvarez.

Durante entrevista ao jornal espanhol Marca, Deco explicou que o Barcelona trabalha em diferentes frentes para reforçar o elenco, especialmente no setor ofensivo. O dirigente evitou entrar em detalhes sobre negociações avançadas, mas admitiu que o clube acompanha jogadores que se encaixam no perfil desejado pela comissão técnica.

João Pedro, que ganhou destaque no futebol inglês nas últimas temporadas, aparece como um dos nomes observados pelo clube catalão. O atacante brasileiro chamou atenção pela versatilidade no ataque, podendo atuar centralizado ou pelos lados do campo. Já Julián Álvarez segue valorizado no futebol europeu após temporadas de destaque pelo Atletico de Madrid e pela seleção da Argentina. O jogador é visto há bastante tempo como um atleta capaz de atuar em diferentes funções ofensivas, característica considerada importante pelo Barcelona.

Deco também destacou que o mercado será analisado com cautela por conta das questões financeiras enfrentadas pelo clube nos últimos anos. O Barcelona ainda busca equilibrar investimentos esportivos com as regras econômicas impostas por La Liga.

Chelsea nega venda de João Pedro

Segundo informações da Sky Sports, o Chelsea não pretende negociar João Pedro neste momento e já teria sinalizado ao Barcelona que o atacante brasileiro faz parte dos planos do clube para a próxima temporada. De acordo com o jornal, os ingleses enxergam João Pedro como peça importante para o elenco e não demonstram interesse em abrir negociações, o que dificulta uma possível investida do clube catalão na próxima janela de transferências.

Valor de Julian Alvarez trava a negociação com o Barça

Já Julián Álvarez teria colocado o Barcelona como destino preferido caso deixe o Atlético de Madrid na próxima janela de transferências — algo que ele manifestou o desejo. A informação foi publicada pelo jornal espanhol El Nacional.