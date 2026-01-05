Pop

BBB 26: participante foi desclassificada? Entenda a teoria dos fãs

Fãs do BBB levantam teoria sobre exclusão de participante do elenco antes da estreia

BBB 26: fãs sugere que produção agiu para evitar vazamentos (Globo/ Fábio Rocha)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 10h16.

Uma nova teoria envolvendo os bastidores do Big Brother Brasil 26 tomou conta das redes sociais no último domingo, 4.

Segundo fãs do reality, uma participante do grupo Pipoca já confirmada no elenco teria sido desclassificada antes mesmo do início oficial do programa.

Desclassificação

Segundo os relatos que circulam entre perfis dedicados ao BBB, a pipoca Emilly Flor, de 22 anos, natural do Rio de Janeiro, não faria mais parte do elenco do BBB 26.

Ela atua como assessora de investimentos e, nos bastidores, era vista pela direção como um nome promissor para a edição.

A teoria aponta que Emilly já estaria prestes a ser confinada quando teria comentado com terceiros sobre sua possível entrada no reality. As conversas teriam incluído detalhes do processo seletivo, além de posts compartilhados em suas redes sociais pessoais.

Mesmo sem uma divulgação explícita ou anúncio direto, qualquer troca de informações fora do círculo autorizado é tratada pela produção como quebra de protocolo. Segundo os fãs, a emissora teria entendido que houve vazamento de informações sensíveis do formato.

Até o momento, não há confirmação oficial por parte da TV Globo sobre o caso. Como acontece em outras edições, a emissora costuma manter sigilo absoluto sobre mudanças no elenco antes do anúncio oficial, o que alimenta ainda mais as especulações entre o público.

Quando começa o BBB?

O Big Brother Brasil 26 já tem data marcada para começar: 12 de janeiro, mantendo a tradição de abrir o ano da emissora com o reality.

Como de costume, o anúncio oficial do elenco deve acontecer poucos dias antes da estreia.

