BBB 25: Saiba quem são os 5 participantes que mais ganharam seguidores nas redes

O BBB 25 teve grande impacto na visibilidade dos participantes, com muitos deles experimentando um crescimento expressivo no número de seguidores nas redes sociais. A seguir, estão os cinco participantes que mais conquistaram fãs, especialmente no Instagram, ao longo do programa.

Aline Patriarca: a campeã do crescimento nas redes sociais

Aline Patriarca, policial e grande vencedora do grupo Pipoca, foi a que mais se destacou. Ela começou a competição com um número modesto de seguidores e, rapidamente, ultrapassou a marca de 1 milhão. Atualmente, Aline acumula mais de 2 milhões de seguidores, tornando-se uma das mais comentadas da edição. Com esse crescimento, ela também se tornou a primeira do grupo a atingir essa marca.

Vinicius Nascimento, também do grupo Pipoca, teve um aumento igualmente expressivo. Com apenas 7 mil seguidores no início, ele superou a marca de 1 milhão logo após deixar o programa. Seu desempenho nas redes reflete a relevância que o programa continua a ter na promoção de novas figuras públicas.

Gracyanne Barbosa: crescimento de mais de 400 mil seguidores

Por outro lado, Gracyanne Barbosa, embora já fosse uma figura pública consolidada antes do programa, teve um crescimento impressionante de mais de 400 mil seguidores durante sua participação. Ela se consolidou como a pessoa mais seguida da edição, com mais de 12 milhões de fãs, sendo um dos nomes mais comentados fora da casa.

Vitória Strada: um crescimento sólido de seguidores

A atriz Vitória Strada, também participante do BBB 25, conquistou cerca de 600 mil novos seguidores desde o anúncio de sua participação. Com uma base de fãs já sólida, Vitória soma atualmente cerca de 3,4 milhões de seguidores.

Outro destaque foi o ginasta Diego Hypolito. Durante sua participação, ele aumentou sua base em mais de 370 mil seguidores. Hoje, ele acumula mais de 1 milhão de fãs, consolidando sua presença nas redes sociais, além de sua carreira esportiva.

Esses números são um reflexo do impacto contínuo que o Big Brother Brasil tem na amplificação da visibilidade de seus participantes, transformando-os em figuras públicas de grande alcance nas redes sociais.

A relação entre o BBB 25 e o crescimento nas redes sociais

A edição de 2025 do programa reforça a tendência de que a participação no reality show continua a ser uma oportunidade estratégica para aumentar a fama e o reconhecimento público.