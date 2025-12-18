Gil do Vigor é o novo colunista da EXAME

A partir deste mês, Gil do Vigor, economista e Doutor pela Universidade da Califórnia, integra o time de colunistas da EXAME, um dos principais veículos de jornalismo econômico do país. Gil irá assinar uma coluna mensal dedicada a finanças pessoais, educação financeira e análises sobre o cenário econômico. Com linguagem acessível, os materiais publicados serão uma extensão dos conteúdos que já publica em suas redes sociais.

A nova coluna marca a expansão natural do trabalho que o economista já vem desenvolvendo digitalmente, trazendo uma abordagem clara e próxima do público. Esse é mais um passo importante em sua trajetória como comunicador e reforça seu compromisso em tornar temas financeiros mais simples, compreensíveis e aplicáveis ao dia a dia de diferentes públicos. Agora, leitores da EXAME interessados em entender melhor seu dinheiro, suas decisões financeiras e as tendências econômicas terão a oportunidade de acompanhar essa conversa diretamente com Gil, fortalecendo a troca e o acesso ao conhecimento.

"Estou muito feliz e honrado com esse convite. A EXAME é uma referência para a economia, e poder contribuir com uma coluna mensal é uma forma de ampliar meu compromisso com a educação financeira. Quero ajudar as pessoas a terem mais segurança nas próprias escolhas e mostrar que economia pode e deve ser entendida por todos”, afirma Gil do Vigor.

Com a parceria, o economista espera ampliar o alcance de suas análises e criar pontes com novos leitores. A coluna mensal será publicada no site da revista e replicada nas redes sociais da EXAME, ampliando ainda mais o acesso ao conteúdo. A iniciativa reforça a missão de Gil de democratizar o conhecimento econômico, levando informação confiável, prática e transformadora para ainda mais pessoas em todo o país.