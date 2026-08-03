Quando estreia o último episódio de 'A Casa do Dragão'? Veja o trailer divulgado pela HBO

O episódio 8 da terceira temporada de "A Casa do Dragão" estreia no próximo domingo, 9 de agosto de 2026, às 22h, na HBO e HBO Max. O capítulo encerra uma temporada formada por oito episódios e deixa a história pronta para sua reta final. A HBO já confirmou que "A Casa do Dragão" terminará em sua quarta temporada, prevista para 2028.

Com a guerra Targaryen avançando e os dragões ocupando cada vez mais espaço no conflito, o último episódio promete definir o tabuleiro para o capítulo final da terceira temporada de "A Casa do Dragão".

Confira o teaser do último episódio da terceira temporada:

Quarta temporada chega em 2028

A história de "A Casa do Dragão" ainda terá mais um capítulo após o fim da atual temporada. A HBO já renovou a série para a 4ª temporada, com estreia prevista para algum momento de 2028. A confirmação aconteceu antes mesmo do lançamento do terceiro ano e garante a continuidade da guerra entre Verdes e Negros pelo Trono de Ferro.

Segundo o showrunner Ryan Condal, em entrevista ao Deadline, os roteiros do último ano já estão em desenvolvimento e a intenção é entregar a temporada mais ambiciosa da série. A quantidade de episódios deve seguir próxima à dos anos anteriores, enquanto a escala dos acontecimentos e a complexidade da produção serão maiores.

"Com certeza será a maior temporada que já fizemos", afirmou Condal. A equipe já trabalha no planejamento das próximas gravações, preparando o encerramento da Dança dos Dragões e da disputa pelo Trono de Ferro, que conduz a trama de "A Casa do Dragão".