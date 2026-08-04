Quando estreia a 4ª temporada de 'Ted Lasso'? Veja data e horário

Três anos depois de sua última temporada, "Ted Lasso" está pronto para voltar aos gramados. A quarta temporada da série estrelada por Jason Sudeikis estreia nesta quarta-feira, 5 de agosto, na Apple TV, dando início a uma nova fase para o treinador e o AFC Richmond.

Que horas estreia a 4ª temporada de "Ted Lasso"?

O primeiro episódio da quarta temporada de "Ted Lasso" chega à Apple TV em 5 de agosto. A previsão é que o capítulo esteja disponível por volta das 4h ou 5h da manhã, no horário de Brasília, seguindo o padrão de lançamentos da plataforma.

Depois da estreia, novos episódios serão disponibilizados todas as quartas-feiras. O décimo e último capítulo está programado para chegar ao streaming em 7 de outubro.

O que aconteceu antes da 4ª temporada de Ted Lasso?

"Ted Lasso" acompanha um treinador americano de futebol americano que deixa os Estados Unidos para comandar o AFC Richmond, clube fictício do futebol inglês.

Mesmo sem experiência no esporte, Ted conquista jogadores, dirigentes e torcedores com seu estilo otimista e afetuoso. Ao longo das três primeiras temporadas, o treinador transforma a dinâmica do clube e ajuda o elenco a confiar novamente no próprio potencial.

A 3ª temporada encerrou o arco original da série. No último episódio, Ted deixou a Inglaterra e voltou aos Estados Unidos para passar mais tempo com o filho. O time masculino permaneceu em Richmond após assimilar os ensinamentos do treinador.

A produção havia sido planejada inicialmente como uma história de três temporadas, mas o desfecho deixou espaço para uma possível continuação. “O plano era realmente encerrar a história. Mas, quando chegamos ao fim, pensamos: ‘Nossa, subestimamos o quanto as pessoas e nós mesmos gostariam da série’”, afirmou Brendan Hunt, cocriador da produção e intérprete do Coach Beard, ao jornal O Globo.

Novo desafio para Ted

A quarta temporada leva Ted de volta à Inglaterra para assumir um desafio diferente dos anteriores. O treinador ficará responsável pela equipe feminina do Richmond, que disputa a segunda divisão.

A sinopse divulgada pela Apple adianta que Ted e sua equipe precisarão se arriscar e aproveitar oportunidades inesperadas durante a temporada. A mudança já havia sido indicada no encerramento do terceiro ano, quando Keeley apresentou a Rebecca a ideia de criar uma equipe feminina para o clube.

Quem está no elenco?

Jason Sudeikis retorna como Ted Lasso e também segue como produtor executivo da série. Hannah Waddingham, Juno Temple, Brett Goldstein, Brendan Hunt e Jeremy Swift estão entre os nomes conhecidos que voltam para os novos episódios.

O quarto ano também apresenta novos integrantes ao elenco, incluindo Tanya Reynolds, Jude Mack, Faye Marsay, Rex Hayes, Aisling Sharkey, Abbie Hern e Grant Feely.

Confira o trailer da quarta temporada de 'Ted Lasso':