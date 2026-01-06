Tadeu Schmidt revela detalhes da decoração da casa do BBB 26

Faltando poucos dias para o início da vigésima sexta edição do Big Brother Brasil, no dia 12 de janeiro, o apresentador Tadeu Schmidt surpreendeu os fãs ao divulgar os primeiros spoilers da decoração da casa mais vigiada do país.

Em um vídeo publicado nas redes sociais oficiais do reality, Schmidt percorre áreas da residência ainda em montagem e antecipa detalhes visuais que prometem marcar a temporada, que começa na próxima segunda, na TV Globo.

O foco da revelação está na área externa da casa, onde uma parede ilustrada em tons de azul remete a uma paisagem de montanhas e neve, sugerindo que a edição pode ter uma inspiração fria ou temática ligada a ambientes naturais e desafiadores.

Veja o vídeo:

Outras novidades

Além dos spoilers da decoração, a produção do BBB 26 tem divulgado outras novidades da temporada. Entre elas está o retorno da Casa de Vidro em um formato inédito com cinco unidades espalhadas pelas regiões do Brasil, que escolherão parte do elenco pelo voto popular.

Outra novidade será a presença de participantes anônimos do grupo Pipoca, convidados famosos do Camarote e ex-BBBs do grupo Veteranos, todos na mesma edição.