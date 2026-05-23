Trump diz que acordo para encerrar guerra com Irã está próximo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste sábado, 23, que um acordo para encerrar a guerra entre Washington e Teerã pode estar próximo. Segundo ele, os dois países já teriam “negociado em grande parte” os termos de um entendimento relacionado à paz, após uma nova rodada de esforços diplomáticos para evitar a retomada de um conflito em larga escala.

A declaração foi feita por Trump em uma publicação na rede Truth Social. O presidente americano, no entanto, não detalhou os termos do acordo, e até o momento não houve confirmação oficial do Irã ou de Israel sobre um possível entendimento.

Também não está claro se as negociações em curso envolvem apenas a ampliação do cessar-fogo atualmente em vigor ou se buscam estabelecer uma solução mais ampla e duradoura para o conflito.

“Os aspectos e detalhes finais do acordo estão sendo discutidos e serão anunciados em breve”, escreveu Trump. Segundo ele, o memorando de entendimento ainda depende de aprovação dos Estados Unidos, do Irã e de outros países envolvidos nas conversas.

Negociações avançam após pressão diplomática

As declarações ocorrem após uma intensa movimentação diplomática nos bastidores. Mediadores do Paquistão e do Catar viajaram ao Irã nos últimos dias, enquanto Trump afirmou ter mantido conversas telefônicas com diversos líderes do Oriente Médio.

Mais cedo, também neste sábado, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmail Baghaei, afirmou que Washington e Teerã estariam na “fase final” da elaboração de um memorando de entendimento.

Segundo Baghaei, o documento pode adiar discussões mais profundas sobre o programa nuclear iraniano — um dos principais pontos de tensão nas negociações entre os dois países.

“As posições dos dois lados estão se aproximando”, disse Baghaei em declarações divulgadas pela imprensa estatal iraniana. “Podemos ser capazes de chegar a uma solução mutuamente aceitável.”

Os Estados Unidos, Israel e Irã haviam firmado um cessar-fogo no início de abril, após mais de um mês de guerra. O acordo temporário foi estabelecido para permitir negociações sobre o programa nuclear iraniano e sobre a reabertura do Estreito de Ormuz, uma das principais rotas marítimas para o transporte mundial de petróleo e gás.

Desde os primeiros dias do conflito, o Irã havia efetivamente fechado a passagem, o que provocou forte impacto nos mercados internacionais e impulsionou os preços da energia.

O papel do Oriente Médio nas conversas

Trump também afirmou ter conversado separadamente com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, classificando a ligação como “muito produtiva”. Israel participou dos ataques iniciais ao Irã ao lado dos Estados Unidos, e Netanyahu vinha defendendo a continuidade da ofensiva.

Em entrevista recente à CBS News, o premiê israelense afirmou que ainda havia “trabalho a ser feito” antes do encerramento da guerra.

Na publicação, Trump disse ainda ter discutido o memorando de entendimento com líderes da Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Catar, Paquistão, Turquia, Egito, Jordânia e Bahrein. Diversos desses países participaram de negociações em diferentes etapas do conflito.

Nas últimas semanas, o Paquistão assumiu papel relevante como mediador entre Washington e Teerã. O país sediou as únicas reuniões presenciais entre representantes dos Estados Unidos e do Irã realizadas durante a guerra.