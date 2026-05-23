'Transformers': qual a ordem cronológica dos filmes da franquia?

A franquia Transformers começou nos cinemas em 2007 e, desde então, ganhou continuações, prequels e produções ambientadas em diferentes períodos da linha do tempo. Devido a isso, muitos fãs têm dúvidas sobre qual é a melhor ordem cronológica correta para assistir aos filmes.

Embora produções mais recentes como "Transformers: O Início" e "Bumblebee" mostrem eventos anteriores aos primeiros longas live-action, parte da franquia funciona em linhas temporais diferentes ou como reinterpretações do universo Transformers.

Por isso, para quem deseja acompanhar a saga principal de forma mais direta e menos confusa, a recomendação costuma ser começar pelo filme lançado em 2007 e seguir a ordem de lançamento da franquia principal.

Da chegada dos Autobots à Terra até 'O Último Cavaleiro'

Confira abaixo a ordem de lançamento para assistir aos filmes de "Transformers".

1. Transformers (2007)

Primeiro live-action da franquia, acompanha Sam Witwicky, jovem que acaba envolvido no conflito entre Autobots e Decepticons após a chegada dos Transformers à Terra.

O elenco inclui Shia LaBeouf e Megan Fox.

2. Transformers: A Vingança dos Derrotados (2009)

A sequência mostra os Decepticons tentando reorganizar suas forças após os acontecimentos do primeiro longa.

Sam Witwicky volta a se unir aos Autobots para enfrentar The Fallen, um dos Transformers mais antigos da franquia.

3. Transformers: O Lado Oculto da Lua (2011)

O terceiro filme revela um segredo escondido na Lua desde o período da corrida espacial.

A trama envolve Sentinel Prime e uma tecnologia ligada ao planeta Cybertron.

4. Transformers: A Era da Extinção (2014)

Ambientado anos após a batalha de Chicago, o longa apresenta um novo elenco liderado por Mark Wahlberg.

O filme também introduz os Dinobots na franquia.

5. Transformers: O Último Cavaleiro (2017)

Último capítulo da linha principal até o momento, acompanha Cade Yeager em uma missão ligada a antigos segredos envolvendo os Transformers e a lenda do rei Arthur.

A história também mostra Optimus Prime sob influência inimiga.

6. Bumblebee (2018)

Ambientado em 1987, o filme funciona como prequel da franquia principal e acompanha a chegada de Bumblebee à Terra.

Na trama, o Autobot cria amizade com Charlie, personagem interpretada por Hailee Steinfeld.

7. Transformers: O Despertar das Feras (2023)

Situado em 1994, o filme introduz os Maximals, Transformers capazes de assumir formas animais.

A história conecta diretamente os eventos de Bumblebee ao restante da franquia.

8. Transformers: O Início (2024)

A animação mostra a origem da rivalidade entre Optimus Prime e Megatron em Cybertron. Antes de se tornarem líderes inimigos, os dois eram aliados e compartilhavam o mesmo objetivo.

O filme funciona como ponto de partida da cronologia da franquia.

Ordem cronológica dos acontecimentos em Transformers

Para quem prefere acompanhar os eventos da história em ordem cronológica — incluindo prequels e animações ambientadas antes do filme de 2007 — a sequência dos acontecimentos fica assim: