F1: Russell lidera treino classificatório e garante pole do GP do Canadá

George Russell conquista pole do GP do Canadá após vitória na sprint (GEOFF ROBINS/AFP)
Redação Exame
Publicado em 23 de maio de 2026 às 18h44.
George Russell garantiu neste sábado, 23, a pole position do Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1 ao liderar o treino classificatório no Circuito Gilles Villeneuve, em Montreal.
O piloto da Mercedes-Benz Group superou o companheiro de equipe Kimi Antonelli, líder do campeonato, que ficou com a segunda colocação no grid.
A classificação marcou o fim da sequência de três poles consecutivas de Antonelli, que também havia travado uma disputa intensa com Russell horas antes, na corrida sprint vencida pelo britânico.
Na segunda fila, a McLaren terá seus dois pilotos. Lando Norris terminou o treino em terceiro, enquanto Oscar Piastri ficou com a quarta posição.
Em quinto, vem o britânico Lewis Hamilton, da Ferrari, seguido pelos dois pilotos da Red Bull, o holandês Max Verstappen e o francês Isack Hadjar.
Fecham o Top 10 Charles Leclerc (Ferrari), Arvid Lindblad (Racing Bulls) e Franco Colapinto (Alpine).
O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, não conseguiu avançar ao Q3 e vai largar da 13ª posição.
*Com informações da AFP