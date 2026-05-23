Esporte

F1: Russell lidera treino classificatório e garante pole do GP do Canadá

Piloto da Mercedes liderou treino classificatório em Montreal

George Russell conquista pole do GP do Canadá após vitória na sprint (GEOFF ROBINS/AFP)

Da redação, com agências
Redação Exame

Publicado em 23 de maio de 2026 às 18h44.

George Russell garantiu neste sábado, 23, a pole position do Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1 ao liderar o treino classificatório no Circuito Gilles Villeneuve, em Montreal.

O piloto da Mercedes-Benz Group superou o companheiro de equipe Kimi Antonelli, líder do campeonato, que ficou com a segunda colocação no grid.

A classificação marcou o fim da sequência de três poles consecutivas de Antonelli, que também havia travado uma disputa intensa com Russell horas antes, na corrida sprint vencida pelo britânico.

Na segunda fila, a McLaren terá seus dois pilotos. Lando Norris terminou o treino em terceiro, enquanto Oscar Piastri ficou com a quarta posição.

Em quinto, vem o britânico Lewis Hamilton, da Ferrari, seguido pelos dois pilotos da Red Bull, o holandês Max Verstappen e o francês Isack Hadjar.

Fecham o Top 10 Charles Leclerc (Ferrari), Arvid Lindblad (Racing Bulls) e Franco Colapinto (Alpine).

O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, não conseguiu avançar ao Q3 e vai largar da 13ª posição.

Grid de largada do GP do Canadá

1ª fila

  • George Russell (GBR/Mercedes)
  • Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes)

2ª fila

  • Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes)
  • Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes)

3ª fila

  • Lewis Hamilton (GBR/Ferrari)
  • Max Verstappen (HOL/Red Bull)

4ª fila

  • Isack Hadjar (FRA/Red Bull)
  • Charles Leclerc (MON/Ferrari)

5ª fila

  • Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls-Red Bull)
  • Franco Colapinto (ARG/Alpine-Mercedes)

6ª fila

  • Nico Hülkenberg (ALE/Audi)
  • Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull)

7ª fila

  • Gabriel Bortoleto (BRA/Audi)
  • Pierre Gasly (FRA/Alpine-Mercedes)

8ª fila

  • Carlos Sainz (ESP/Williams-Mercedes)
  • Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari)

9ª fila

  • Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari)
  • Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes)

10ª fila

  • Fernando Alonso (ESP/Aston Martin- Honda)
  • Sergio Pérez (MEX/Cadillac-Ferrari)

11ª fila

  • Lance Stroll (CAN/Aston Martin- Honda)
  • Valtteri Bottas (FIN/Cadillac-Ferrari)

Programação do GP do Canadá

Sexta-feira, 22

  • Treino Livre 1: 13h30
  • Classificação Sprint: 17h30

Sábado, 23

  • Sprint: 13h
  • Classificação: 17h

Domingo, 24

  • Corrida: 17h

*Com informações da AFP

