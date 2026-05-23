GTA 6 segue previsto para novembro e marketing começa nos próximos meses, diz CEO

O lançamento de “Grand Theft Auto 6”, novo jogo da Rockstar Games, segue marcado para 19 de novembro, mas o preço oficial ainda permanece em segredo.

Strauss Zelnick, CEO da Take-Two Interactive, se negou a revelar essa informação durante a apresentação dos resultados financeiros da empresa, que aconteceu na última quinta-feira, 21.

Divulgação começará no verão americano

Apesar disso, a Take-Two confirmou que a campanha de divulgação do jogo começará durante o verão norte-americano. Ainda assim, à Variety, Zelnick indicou que a estratégia não será iniciada imediatamente, já que a estação começa oficialmente no fim de junho. “Quando o verão chegar, a Rockstar pretende começar a divulgar "GTA 6", afirmou.

Zelnick tentou encerrar os boatos que correm nas redes sociais nos últimos meses, como de um possível novo adiamento e especulações sobre o valor do jogo. O CEO confirmou que o jogo será lançado no dia já conhecido pelo público. “Acho que reiterar hoje que 19 de novembro continua sendo a data de lançamento é algo positivo. Fomos muito claros de que o jogo chegará nessa data", declarou.

Empresa espera faturamento bilionário

A Take-Two também apresentou nesta semana suas projeções financeiras para o novo ano fiscal, que vai de abril de 2026 a março de 2027. Mesmo sem revelar quanto custará “GTA 6”, a companhia espera faturar entre US$ 8 bilhões e US$ 8,2 bilhões no período, crescimento estimado em cerca de 20% em relação ao ano anterior.

Segundo Zelnick, essas previsões são elaboradas com base em diversos fatores internos, incluindo estimativas de vendas, cronograma de lançamentos e possíveis faixas de preço. Além de “GTA 6”, a empresa também prepara o lançamento de “NBA 2K27”, previsto para setembro.

Nos números trimestrais divulgados pela companhia, a Take-Two reportou receita líquida de US$ 1,68 bilhão entre janeiro e março, além de reservas líquidas de US$ 1,58 bilhão. O prejuízo líquido foi de US$ 298,2 milhões no acumulado do ano fiscal encerrado em março.

Para o trimestre atual, entre abril e junho, a empresa projeta reservas líquidas entre US$ 1,32 bilhão e US$ 1,37 bilhão, enquanto o mercado continua acompanhando cada nova movimentação em torno de “GTA 6”, tratado como um dos lançamentos mais importantes da história da indústria dos games.

Vice City retorna como cenário de GTA 6

A história de "GTA 6" será ambientada em um mapa inspirado no estado da Flórida, nos Estados Unidos, com foco em Vice City, versão fictícia de Miami dentro da franquia. A cidade apareceu pela primeira vez no jogo original da série e ganhou destaque próprio em GTA Vice City, lançado em 2002.

O novo jogo terá dois protagonistas, Lucia e Jason. Os personagens apareceram no primeiro trailer divulgado pela Rockstar Games, e a narrativa alternará momentos de jogabilidade entre os dois.

Em quais consoles o GTA 6 será lançado?

"Grand Theft Auto 6" será lançado para PlayStation 5 e Xbox Series X/S em 19 de novembro de 2026. Até o momento, a Rockstar não anunciou uma versão para PC.