GTA 6 segue previsto para novembro e marketing começa nos próximos meses, diz CEO

GTA 6: Expectativa é que Rockstar intensifique trailers, pré-venda e anúncios nos próximos meses. (Reprodução)
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Publicado em 23 de maio de 2026 às 09h59.
O lançamento de “Grand Theft Auto 6”, novo jogo da Rockstar Games, segue marcado para 19 de novembro, mas o preço oficial ainda permanece em segredo.
Strauss Zelnick, CEO da Take-Two Interactive, se negou a revelar essa informação durante a apresentação dos resultados financeiros da empresa, que aconteceu na última quinta-feira, 21.
Apesar disso, a Take-Two confirmou que a campanha de divulgação do jogo começará durante o verão norte-americano. Ainda assim, à Variety, Zelnick indicou que a estratégia não será iniciada imediatamente, já que a estação começa oficialmente no fim de junho. “Quando o verão chegar, a Rockstar pretende começar a divulgar "GTA 6", afirmou.
Zelnick tentou encerrar os boatos que correm nas redes sociais nos últimos meses, como de um possível novo adiamento e especulações sobre o valor do jogo. O CEO confirmou que o jogo será lançado no dia já conhecido pelo público. “Acho que reiterar hoje que 19 de novembro continua sendo a data de lançamento é algo positivo. Fomos muito claros de que o jogo chegará nessa data", declarou.
A Take-Two também apresentou nesta semana suas projeções financeiras para o novo ano fiscal, que vai de abril de 2026 a março de 2027. Mesmo sem revelar quanto custará “GTA 6”, a companhia espera faturar entre US$ 8 bilhões e US$ 8,2 bilhões no período, crescimento estimado em cerca de 20% em relação ao ano anterior.
Segundo Zelnick, essas previsões são elaboradas com base em diversos fatores internos, incluindo estimativas de vendas, cronograma de lançamentos e possíveis faixas de preço. Além de “GTA 6”, a empresa também prepara o lançamento de “NBA 2K27”, previsto para setembro.
Nos números trimestrais divulgados pela companhia, a Take-Two reportou receita líquida de US$ 1,68 bilhão entre janeiro e março, além de reservas líquidas de US$ 1,58 bilhão. O prejuízo líquido foi de US$ 298,2 milhões no acumulado do ano fiscal encerrado em março.
Para o trimestre atual, entre abril e junho, a empresa projeta reservas líquidas entre US$ 1,32 bilhão e US$ 1,37 bilhão, enquanto o mercado continua acompanhando cada nova movimentação em torno de “GTA 6”, tratado como um dos lançamentos mais importantes da história da indústria dos games.
A história de "GTA 6" será ambientada em um mapa inspirado no estado da Flórida, nos Estados Unidos, com foco em Vice City, versão fictícia de Miami dentro da franquia. A cidade apareceu pela primeira vez no jogo original da série e ganhou destaque próprio em GTA Vice City, lançado em 2002.
O novo jogo terá dois protagonistas, Lucia e Jason. Os personagens apareceram no primeiro trailer divulgado pela Rockstar Games, e a narrativa alternará momentos de jogabilidade entre os dois.
"Grand Theft Auto 6" será lançado para PlayStation 5 e Xbox Series X/S em 19 de novembro de 2026. Até o momento, a Rockstar não anunciou uma versão para PC.