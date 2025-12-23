Pop

Stranger Things: o que é o Mundo Invertido?

Criadores da série dizem que a temporada final trará respostas aguardadas desde o início sobre a dimensão paralela

Mundo Invertido: origem do mundo sombrio ainda é um mistério a ser desvendado na série (Divulgação)

Da Redação
Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 05h02.

Desde sua estreia em 2016, Stranger Things transformou-se em um fenômeno global. Mas, nenhum elemento da série desperta tanta curiosidade quanto o enigmático Mundo Invertido (Upside Down, em inglês), a dimensão sombria que se tornou ameaça central da história.

O que é o Mundo Invertido?

No universo da série, o Mundo Invertido é uma realidade alternativa e paralela ao mundo “normal”, espelhando a cidade fictícia de Hawkins (Indiana, nos Estados Unidos) de forma distorcida, trevosa e hostil. Prédios, ruas e florestas existem ali, mas tudo aparece coberto por vegetação tóxica, um céu permanentemente nublado, esporos flutuantes e tempestades vermelhas.

O Mundo Invertido também está “congelado” no dia 6 de novembro de 1983: o dia em que Will Byers desapareceu e Eleven abriu o portal no Laboratório Hawkins.

Quando tudo começou?

O primeiro contato com o Mundo Invertido ocorre no início da série, quando Eleven, a garota com poderes psíquicos, entra em contato com um Demogorgon, monstro com corpo humanoide que vive na dimensão, durante uma imersão sobrenatural.

Portais entre as duas realidades aparecem diversas vezes ao longo da série, muitas vezes gerados por experimentos científicos secretos no laboratório de Hawkins, pelo uso dos poderes de Eleven ou até pelos russos, como aconteceu na terceira temporada.

Apesar de já conhecermos muitas facetas do Mundo Invertido, Matt e Ross Duffer disseram, em entrevista à Variety, que a temporada final, em especial o Volume 2 da quinta temporada, trará revelações sobre a origem e a natureza do Mundo Invertido.

Quando estreiam os novos episódios de Stranger Things?

O volume 2 da quinta e última temporada de Stranger Things vai ao ar no dia 25 de dezembro, às 22h e contará com três novos episódios. O episódio final da série será lançado no dia 31 de dezembro, também às 22h, com duração de 2 horas e 5 minutos.

