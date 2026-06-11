Shakira quebra mais um recorde com música da Copa do Mundo 2026

Shakira voltou a provar que seu nome é praticamente sinônimo de Copa do Mundo. A cantora colombiana atingiu um novo marco com “Dai Dai”, música oficial do Mundial de 2026, que ultrapassou a marca de 100 milhões de visualizações pouco antes do início da competição.

Colombiana voltou a ser escalada para interpretar a música oficial da Copa

A faixa foi lançada em parceria com o astro nigeriano Burna Boy e mistura elementos do pop latino com afrobeats. A proposta é celebrar o caráter multicultural da Copa de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México.

O desempenho impressionante de “Dai Dai” reforça a relação histórica de Shakira com o maior torneio de futebol do planeta. Esta é a terceira vez que a artista participa de projetos musicais ligados ao Mundial, consolidando uma trajetória que começou em 2006, ganhou força com “Waka Waka (This Time for Africa)” em 2010 e continuou com “La La La (Brazil 2014)”.

Entre todas essas canções, “Waka Waka” segue sendo o maior fenômeno. A música oficial da Copa da África do Sul se tornou um dos videoclipes mais assistidos da história do YouTube, acumulando mais de 4 bilhões de visualizações e sendo frequentemente lembrada como o hino mais emblemático já criado para um Mundial.

Shakira vai cantar na abertura e no encerramento

Além do recorde alcançado por “Dai Dai”, a cantora ainda terá papel de destaque durante a competição. Shakira foi confirmada na abertura do torneio na próxima quinta-feira, 11, no Estádio Azteca, no México, e como uma das atrações do primeiro show do intervalo da final da Copa do Mundo, ao lado de Madonna e BTS, ampliando ainda mais sua parceria com o evento que já dura mais de uma década.