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Shakira quebra mais um recorde com música da Copa do Mundo 2026

Faixa oficial da Copa do Mundo de 2026 ultrapassou 100 milhões de visualizações antes mesmo do início do torneio

Shakira: Em parceria com Burna Boy, cantora colombiana alcança mais um marco em sua trajetória ligada ao futebol (Webert Belício/AgNews)

Shakira: Em parceria com Burna Boy, cantora colombiana alcança mais um marco em sua trajetória ligada ao futebol (Webert Belício/AgNews)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 11 de junho de 2026 às 06h28.

Shakira voltou a provar que seu nome é praticamente sinônimo de Copa do Mundo. A cantora colombiana atingiu um novo marco com “Dai Dai”, música oficial do Mundial de 2026, que ultrapassou a marca de 100 milhões de visualizações pouco antes do início da competição.

Colombiana voltou a ser escalada para interpretar a música oficial da Copa

A faixa foi lançada em parceria com o astro nigeriano Burna Boy e mistura elementos do pop latino com afrobeats. A proposta é celebrar o caráter multicultural da Copa de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México.

O desempenho impressionante de “Dai Dai” reforça a relação histórica de Shakira com o maior torneio de futebol do planeta. Esta é a terceira vez que a artista participa de projetos musicais ligados ao Mundial, consolidando uma trajetória que começou em 2006, ganhou força com “Waka Waka (This Time for Africa)” em 2010 e continuou com “La La La (Brazil 2014)”.

Entre todas essas canções, “Waka Waka” segue sendo o maior fenômeno. A música oficial da Copa da África do Sul se tornou um dos videoclipes mais assistidos da história do YouTube, acumulando mais de 4 bilhões de visualizações e sendo frequentemente lembrada como o hino mais emblemático já criado para um Mundial.

Shakira vai cantar na abertura e no encerramento

Além do recorde alcançado por “Dai Dai”, a cantora ainda terá papel de destaque durante a competição. Shakira foi confirmada na abertura do torneio na próxima quinta-feira, 11, no Estádio Azteca, no México, e como uma das atrações do primeiro show do intervalo da final da Copa do Mundo, ao lado de Madonna e BTS, ampliando ainda mais sua parceria com o evento que já dura mais de uma década.

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