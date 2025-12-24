Que horas estreia o Volume 2 da 5ª temporada de Stranger Things na Netflix?

O fim de Stranger Things está se aproximando, mas os fãs ainda precisam aguardar alguns episódios para descobrir o destino de Will, Eleven, Max, Steve e os outros personagens que conquistaram corações ao longo das temporadas.

A segunda parte da quinta e última temporada já está programada para estrear com três episódios no dia 25 de dezembro, marcando a maior estreia de uma série em língua inglesa na Netflix. A série já registrou 59,6 milhões de visualizações e 284,2 milhões de horas assistidas globalmente em sua primeira semana.

Quando sai o último episódio?

Após os três episódios do dia 25, o último episódio de Stranger Things será transmitido no dia 31 de dezembro de 2025, encerrando oficialmente a jornada da série.

Qual o horário?

Os episódios estarão disponíveis às 22h (horário de Brasília), tanto no dia 25 de dezembro quanto no dia 31 de dezembro.