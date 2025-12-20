Stranger Things: quando sai a segunda parte da 5ª temporada?

A segunda parte da quinta e última temporada de Stranger Things tem estreia marcada para o dia 25 de dezembro de 2025, com três episódios que chegam às 22h (horário de Brasília) na plataforma de streaming. Após essa leva, o episódio final isolado será lançado em 31 de dezembro de 2025, às 22h, encerrando oficialmente a saga criada pelos irmãos Duffer.

Desde a estreia em 2016, Stranger Things se consolidou como um dos maiores fenômenos da história da Netflix ao combinar nostalgia dos anos 1980, ficção científica, terror e drama juvenil. A série transformou um grupo de jovens atores em estrelas globais, resgatou referências da cultura pop, como de Stephen King e Spielberg e ajudou a redefinir o consumo de séries no streaming, com lançamentos que se tornaram eventos mundiais.

O volume dois segue com o desenvolvimento final dos arcos dos personagens Eleven, Max, Will, Nancy e seus aliados enquanto enfrentam a ameaça de Vecna e os mistérios do Mundo Invertido.

Sucesso do streaming

O impacto da primeira parte já foi sentido nas audiências: Stranger Things 5 registrou 59,6 milhões de visualizações na primeira semana, tornando-se o maior lançamento de estreia de uma série em língua inglesa na história da Netflix, superando todos os títulos anteriores da plataforma nesse quesito.