Real Time Big Data: Marília Arraes lidera todos os cenários para o Senado em Pernambuco

A ex-deputada federal Marília Arraes (PDT) lidera a disputa por uma das duas vagas de Pernambuco no Senado. Em todos os cenários testados pela pesquisa Real Time Big Data, divulgada nesta quinta-feira, 11, a ex-parlamentar sai na frente.

No primeiro cenário, com os votos consolidados para a primeira e a segunda escolha dos eleitores, Arraes aparece com 26% das intenções de voto. Em seguida, o senador Humberto Costa (PT) registra 19%, enquanto o ex-ministro Mendonça Filho (PL) soma 16%.

Túlio Gadelha (PSD) aparece com 13%, seguido pelo deputado federal Eduardo da Fonte (PP), com 12%. Paulo Rubem (Rede) registra 4%, mesmo índice de votos brancos e nulos. Ao todo, 6% dos entrevistados não souberam responder.

Cenário 2

No segundo cenário, sem Eduardo da Fonte e com a inclusão do ex-prefeito de Petrolina, Miguel Coelho (União), Marília Arraes mantém a liderança com 25%.

Miguel Coelho aparece em segundo lugar, com 21%, seguido por Mendonça Filho, com 16%, e Humberto Costa, com 15%. Túlio Gadelha registra 12%, enquanto Paulo Rubem soma 4%.

Os votos brancos e nulos chegam a 3%, e 4% não souberam ou não responderam.

Cenário 3

No terceiro cenário, Marília Arraes amplia a vantagem e alcança 28% das intenções de voto. Humberto Costa aparece com 19%, enquanto Mendonça Filho registra 18%.

Túlio Gadelha soma 15%, seguido por Fernando Dueire (PSD), com 5%, e Paulo Rubem, com 4%.

Os votos brancos e nulos chegam a 4%, enquanto 7% dos entrevistados não souberam ou não responderam.

A Real Time Big Data ouviu 1600 pernambucanos entre os dias 9 e 10 de junho. O índice de confiança é de 95%, com margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos. No Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a pesquisa foi registrada sob o código PE-09426/2026.