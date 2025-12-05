Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Stranger Things: Netflix e irmãos Duffer usaram IA na 5ª temporada?

Produção da série nega uso de inteligência artificial, optando por métodos 'tradicionais' de rejuvenescimento facial

Stranger Things: produção nega o uso de IA na quinta temporada (Netflix/Reprodução)

Stranger Things: produção nega o uso de IA na quinta temporada (Netflix/Reprodução)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 11h38.

Desde a quarta temporada de Stranger Things, quando vimos imagens da Eleven, personagem de Millie Bobby Brown, mais jovem, sabíamos que os irmãos Duffer tiveram que recorrer a tecnologias para rejuvenescer a atriz — já que, apesar das coisas estranhas na série, na vida real ainda não é possível voltar no tempo.

Na quinta temporada, os cinco minutos iniciais já começam com o personagem Will Byers, interpretado por Noah Schnapp, de volta aos seus 11 ou 12 anos e sendo perseguido pelo Demogorgon.

Mas, de acordo com Shawn Levy, produtor da série e de filmes como Free Guy: Assumindo o Controle e Deadpool 3, essa técnica, chamada de "de-aging", não foi feita com inteligência artificial.

Ou seja: embora exista manipulação digital de imagem, a produção afirma que não há uso de IA para fazer a rejuvenescimento facial — teriam sido usados métodos tradicionais de maquiagem, corpo-duplo e efeitos especiais digitais “convencionais".

Para fazer o rejuvenescimento, o jovem ator Luke Kotokek substituiu Schnapp durante as filmagens. Depois, o rosto de Schnapp, rejuvenescido digitalmente, foi substituído pelo de Kotokek na pós-produção por uma empresa de efeitos visuais. 

Acompanhe tudo sobre:SériesStranger ThingsNetflix

Mais de Pop

40 nomes vintage para bebês e seus significados

O pop é o ringue de Trump: por que Sabrina Carpenter entrou na briga

Friends à venda: quanto vale o catálogo da Warner comprado pela Netflix?

Quais artistas internacionais já se apresentaram no BBB?

Mais na Exame

Esporte

Dunga acredita que Brasil vai vencer a Copa em 2026: 'Como em 1994'

Brasil

Como ficou o salário mínimo na Argentina com a inflação?

Negócios

Rede nordestina aposta em churrasco fast-food e fatura R$ 57 mi em seis meses

Pop

40 nomes vintage para bebês e seus significados