Stranger Things: Netflix e irmãos Duffer usaram IA na 5ª temporada?

Desde a quarta temporada de Stranger Things, quando vimos imagens da Eleven, personagem de Millie Bobby Brown, mais jovem, sabíamos que os irmãos Duffer tiveram que recorrer a tecnologias para rejuvenescer a atriz — já que, apesar das coisas estranhas na série, na vida real ainda não é possível voltar no tempo.

Na quinta temporada, os cinco minutos iniciais já começam com o personagem Will Byers, interpretado por Noah Schnapp, de volta aos seus 11 ou 12 anos e sendo perseguido pelo Demogorgon.

Mas, de acordo com Shawn Levy, produtor da série e de filmes como Free Guy: Assumindo o Controle e Deadpool 3, essa técnica, chamada de "de-aging", não foi feita com inteligência artificial.

Ou seja: embora exista manipulação digital de imagem, a produção afirma que não há uso de IA para fazer a rejuvenescimento facial — teriam sido usados métodos tradicionais de maquiagem, corpo-duplo e efeitos especiais digitais “convencionais".

Para fazer o rejuvenescimento, o jovem ator Luke Kotokek substituiu Schnapp durante as filmagens. Depois, o rosto de Schnapp, rejuvenescido digitalmente, foi substituído pelo de Kotokek na pós-produção por uma empresa de efeitos visuais.