Stranger Things: tudo o que sabemos sobre volume 2 da 5ª temporada

O Volume 2 da temporada final de Stranger Things estreia no Natal, quinta-feira, 25. As novas partes da trama prometem aprofundar o passado de Vecna, desenvolver os poderes recém-descobertos de Will e mostrar a tentativa de fuga de Max e Holly da prisão mental do vilão.

Essa fase da temporada chega um mês após os quatro primeiros episódios — lançados em 26 de novembro — e prepara o terreno para o desfecho definitivo da série, que será exibido em um episódio final separado, no Réveillon.

Três episódios, três frentes narrativas

As durações e os títulos dos capítulos foram revelados:

Episódio 5 — “Shock Jock” : 1h17

Episódio 6 — “Escape From Camazotz” : 58 minutos

Episódio 7 — “The Bridge”: 1h37

Segundo os criadores da série, os irmãos Duffer, o segundo volume trará respostas que estavam previstas desde a 1ª temporada em um documento interno que detalhava o funcionamento do Mundo Invertido.

Memórias de Vecna e um novo Will

Entre os principais arcos, estão as memórias de Vecna, que devem explicar suas motivações, o medo que sente da caverna onde Max está escondida e como isso se conecta à origem do vilão. Outro foco será o aprofundamento dos poderes de Will, que voltaram a se manifestar após anos e agora podem ser decisivos contra as criaturas de Hawkins.

Max e Holly presas na mente de Vecna

O episódio “Escape From Camazotz” deve mostrar a tentativa de fuga de Max e Holly, que permanecem presas na mente de Vecna. A ambientação indica que haverá desafios mentais e emocionais intensos, além de possíveis revelações sobre a manipulação de consciências pelo vilão.

Com duração total de quase quatro horas, o Volume 2 concentra respostas essenciais sobre o Mundo Invertido e antecipa o confronto final do episódio derradeiro, marcado para 31 de dezembro.