Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

De erro medieval a ícone de 'Stranger Things': a origem do Demogorgon

O monstro de Stranger Things tem uma história que atravessa 1.600 anos e começa com um possível erro de cópia em um manuscrito medieval

Demogorgon: conheça a história bizarra do vilão de Stranger Things (Divulgação/Netflix)

Demogorgon: conheça a história bizarra do vilão de Stranger Things (Divulgação/Netflix)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 30 de novembro de 2025 às 06h00.

Tudo sobreStranger Things
Saiba mais

Quando Mike, Dustin e Lucas batizaram o monstro de Stranger Things de "Demogorgon", eles não imaginavam que estavam invocando uma criatura que provavelmente nunca teria existido. O nome que aterroriza Hawkins tem uma origem ainda mais estranha que portais para o Mundo Invertido: um possível erro de copista medieval.

Por volta do ano 350 d.C., um estudioso chamado Lactâncio Plácido escreveu um comentário sobre a "Tebaida" de Estácio, um poema mitológico. Em um trecho sobre "o ser supremo do mundo tríplice", ele menciona pela primeira vez o "Demogorgon", descrito como um deus supremo cujo nome não é permitido conhecer.

O problema é que nenhum escritor grego ou romano anterior jamais havia mencionado esse deus. A teoria mais aceita pelos acadêmicos é que Demogorgon nasceu de um erro de transcrição da palavra grega "dēmiourgón" (demiurgo), o criador mencionado por Platão.

Do renascimento à cultura geek 

Foi o renascentista Giovanni Boccaccio quem consolidou o mito. Em sua "Genealogia Deorum Gentilium" (1360-1375), ele apresenta Demogorgon como o ancestral de todos os deuses pagãos, baseado no que ele achava ser um antigo poema grego perdido. A obra foi um bestseller da época, reimpressa dezenas de vezes, e cimentou Demogorgon como figura "real" da mitologia.

A partir do Renascimento, Demogorgon vira presença constante na literatura ocidental. Christopher Marlowe o invoca em "Doctor Faustus" (1590). John Milton o menciona em "Paraíso Perdido" (1667) entre os espíritos das trevas. Percy Shelley cria a versão mais radical em "Prometheus Unbound" (1820), transformando-o em uma força revolucionária que derruba tiranos.

Mas foi em 1976 que Demogorgon ganhou a forma que conhecemos hoje. Gary Gygax e Brian Blume criaram o suplemento "Eldritch Wizardry" para Dungeons & Dragons (D&D), um jogo de mesa com interpretação de papéis, conhecido como RPG. É esse jogo que os meninos jogam na primeira temporada de Stranger Things.

O Demogorgon era a estrela, com 6 metros de altura, corpo reptiliano, tentáculos no lugar dos braços e duas cabeças de babuíno. Cada cabeça tinha personalidade própria e odeia a outra, conspirando constantemente para dominar o corpo. Em 1977, ele recebe o título de "Príncipe dos Demônios."

A criatura causou polêmica imediata. Nos anos 1980, pais e grupos religiosos atacaram D&D, acusando o jogo de promover satanismo. O pânico foi tão grande que em 1989 a editora TSR removeu todas as menções a demônios. Por cinco décadas, o Demogorgon evoluiu através das edições de D&D e se consolidou como um dos maiores vilões da história dos RPGs.

Netflix transformou o Demogorgon em fenômeno global?

Em 2016, os irmãos Duffer apostaram que uma geração inteira reconheceria a referência. No primeiro episódio de Stranger Things, Mike é o Mestre de D&D e as crianças enfrentam um Demogorgon segundos antes de Will Byers desaparecer de verdade. Quando encontram uma criatura no "Mundo Invertido", batizá-la de Demogorgon era óbvio.

A versão da Netflix é bem diferente do original de D&D: uma criatura humanoide com boca em forma de pétalas cheia de dentes, sem as duas cabeças de babuíno ou tentáculos. Mas mantém o essencial, um predador interdimensional, força brutal e capacidade de espalhar terror e caos.

O Demogorgon, que sobreviveu 1.600 anos de erros de copista, literatura clássica, polêmicas religiosas e cinco edições de D&D, finalmente conquistou o mainstream.

Acompanhe tudo sobre:Stranger ThingsNetflix

Mais de Pop

Morre Tom Stoppard, roteirista de 'Shakespeare Apaixonado', aos 88 anos

Férias coletivas de fim de ano podem ser descontadas? Saiba as regras

Black Friday na telinha: confira as promoções dos streamings

Teoria sobre Eleven em 'Stranger Things' ganha força na 5ª temporada

Mais na Exame

Mundo

Eleições em Honduras são marcadas por interferência de Trump e empate triplo

Negócios

Black Friday: e-commerce fatura R$ 4,76 bi e cresce 11% ante 2024

Mercado Imobiliário

Incorporadora quer dar novo sentido ao luto com reforma de cemitério

Minhas Finanças

Mega-Sena: resultado do concurso 2.945; prêmio é de R$ 27 milhões