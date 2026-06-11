Depois do sucesso de 'Off Campus', Prime Video lança outra adaptação romântica

A nova aposta romântica do Prime Video, "Depois Daquele Ano", chegou ao catálogo nesta quarta-feira, 10, cercada de expectativa entre os fãs de adaptações literárias e os que ficaram órfãos de "Off Campus". Baseada no romance de Carley Fortune, a produção acompanha Percy Fraser e Sam Florek, que se reencontram dez anos após uma separação traumática que mudou completamente suas vidas.

Série de romance aposta na nostalgia

Com oito episódios, a trama alterna entre passado e presente para mostrar tanto o nascimento da relação entre os protagonistas quanto os acontecimentos que levaram ao rompimento. A estrutura cria um mistério eficiente logo nos primeiros episódios, mantendo o público curioso para descobrir o que realmente aconteceu entre eles.

Além do casal principal, a produção apresenta personagens secundários que inicialmente parecem pouco relevantes para a história. No entanto, conforme os episódios avançam, figuras como Delilah, Chantal e Charlie ganham mais profundidade e passam a desempenhar papéis importantes no desenvolvimento dos temas centrais, especialmente amizade, independência e relacionamentos saudáveis.

Vai ter segunda temporada?

Até o momento, o Prime Video ainda não confirmou oficialmente a renovação de "Depois Daquele Ano" para uma segunda temporada. No entanto, o material original de Carley Fortune oferece caminho para a continuação da história, o que alimenta as expectativas dos fãs.

Caso a série ganhe novos episódios, a tendência é que a adaptação siga os acontecimentos de "Um Verão Radiante", segundo livro ambientado no mesmo universo. Diferentemente da primeira temporada, que acompanha o relacionamento de Percy e Sam, a continuação coloca Charlie Florek no centro da narrativa.

Na sequência literária, Charlie vive um romance com Alice Everly, uma fotógrafa que retorna a Barry's Bay anos após registrar uma imagem marcante dos irmãos Florek durante a adolescência.