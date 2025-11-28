Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Teoria sobre Eleven em 'Stranger Things' ganha força na 5ª temporada

Fãs acreditam que Eleven abriu a porta para captura de Will na 1ª temporada; revelações dos novos episódios podem confirmar a teoria

Stranger Things: personagem de Millie Bobby Brown pode ter segredos revelados na última temporada (Reprodução)

Stranger Things: personagem de Millie Bobby Brown pode ter segredos revelados na última temporada (Reprodução)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 19h45.

Tudo sobreStranger Things
Saiba mais

Uma teoria que está ganhando popularidade entre os fãs de Stranger Things pode mudar tudo sobre a série. O público acredita que Eleven, e não um Demogorgon, teria aberto telepaticamente a porta da casa de Will para permitir sua captura no início da primeira temporada.

A teoria ganhou força após entrevista dos criadores Matt e Ross Duffer à Variety. Ross afirmou que a fechadura da casa de Will é aberta telepaticamente, e que Demogorgons não são telepáticos. Isso levou os fãs a suspeitarem de Eleven.

Na quarta temporada, o vilão Vecna diz a Eleven: "Tudo o que eu precisava era alguém para abrir a porta". Nas redes sociais, fãs passaram a crer que essa fala faz referência ao começo da série. A teoria ganha ainda mais força com o fato de Eleven demonstrar na primeira temporada que conhece Will ao reagir com espanto à foto dele na casa de Mike e saber onde ele está.

Revelações da 5ª temporada

A Netflix lançou os quatro primeiros episódios da quinta temporada na última quarta-feira, 26. O Volume 1 termina com uma grande revelação: Will manifesta poderes telecinéticos após ser capturado por Vecna.

Os criadores confirmaram à revista Variety que Will consegue canalizar os poderes de Vecna e manipular tudo que está conectado à mente coletiva. Matt Duffer detalha que Will “acessa a mente coletiva e consegue manipular qualquer coisa dentro dela”, o que explica sua habilidade de controlar Demogorgons.

Mas há limites: ele não consegue, por exemplo, abrir portas, já que “a porta não faz parte da mente coletiva." Essa capacidade só existe porque ele foi capturado no Mundo Invertido na primeira temporada - exatamente o evento central da teoria sobre Eleven.

Datas de estreia da 5ª temporada

A temporada final será dividida em três volumes, todos lançados em grandes feriados do fim de ano norte-americano. O Volume 1 chegou na véspera do Dia de Ação de Graças, o Volume 2 no Natal e o Grande Final na virada de ano:

  • Volume 1 - 26 de novembro. Quatro episódios liberados às 22h
  • Volume 2 - 25 de dezembro. Três episódios liberados às 22h
  • Grande final - 31 de dezembro. Últimos episódios liberados às 22h.
Acompanhe tudo sobre:Stranger ThingsNetflix

Mais de Pop

'Stranger Things': 5ª temporada finalmente revela o que aconteceu com Max

Stranger Things: 5 dúvidas para a parte 2 da 5ª temporada

Qual será o prêmio do BBB 26? Relembre a evolução dos valores

Entenda as regras do BBB 26: o que muda na nova edição

Mais na Exame

Pop

'Stranger Things': 5ª temporada finalmente revela o que aconteceu com Max

Casual

Lançamentos da Netflix em dezembro de 2025: veja os filmes e as séries

Mundo

Trump conversou por telefone com Maduro sobre possível encontro, diz jornal

Mercados

Ibovespa fecha acima de 159 mil pela 1ª vez e acumula alta de 6,38% no mês