Teoria sobre Eleven em 'Stranger Things' ganha força na 5ª temporada

Uma teoria que está ganhando popularidade entre os fãs de Stranger Things pode mudar tudo sobre a série. O público acredita que Eleven, e não um Demogorgon, teria aberto telepaticamente a porta da casa de Will para permitir sua captura no início da primeira temporada.

A teoria ganhou força após entrevista dos criadores Matt e Ross Duffer à Variety. Ross afirmou que a fechadura da casa de Will é aberta telepaticamente, e que Demogorgons não são telepáticos. Isso levou os fãs a suspeitarem de Eleven.

Na quarta temporada, o vilão Vecna diz a Eleven: "Tudo o que eu precisava era alguém para abrir a porta". Nas redes sociais, fãs passaram a crer que essa fala faz referência ao começo da série. A teoria ganha ainda mais força com o fato de Eleven demonstrar na primeira temporada que conhece Will ao reagir com espanto à foto dele na casa de Mike e saber onde ele está.

Revelações da 5ª temporada

A Netflix lançou os quatro primeiros episódios da quinta temporada na última quarta-feira, 26. O Volume 1 termina com uma grande revelação: Will manifesta poderes telecinéticos após ser capturado por Vecna.

Os criadores confirmaram à revista Variety que Will consegue canalizar os poderes de Vecna e manipular tudo que está conectado à mente coletiva. Matt Duffer detalha que Will “acessa a mente coletiva e consegue manipular qualquer coisa dentro dela”, o que explica sua habilidade de controlar Demogorgons.

Mas há limites: ele não consegue, por exemplo, abrir portas, já que “a porta não faz parte da mente coletiva." Essa capacidade só existe porque ele foi capturado no Mundo Invertido na primeira temporada - exatamente o evento central da teoria sobre Eleven.

Datas de estreia da 5ª temporada

A temporada final será dividida em três volumes, todos lançados em grandes feriados do fim de ano norte-americano. O Volume 1 chegou na véspera do Dia de Ação de Graças, o Volume 2 no Natal e o Grande Final na virada de ano: