BTS anuncia lançamento de 'Come Over', nova música que chega nesta sexta-feira, 12

O BTS surpreendeu os fãs ao anunciar o lançamento de “Come Over”, nova música que chega às plataformas digitais nesta sexta-feira, 12 de junho. A novidade foi revelada poucos dias após as comemorações do BTS FESTA 2026, evento anual que celebra o aniversário de estreia do grupo.

Faixa exclusiva do vinil será lançada nas plataformas digitais

Segundo o anúncio, a faixa, que foi produzida pelo membro SUGA, promete transmitir sentimentos sinceros dos integrantes e aprofundar ainda mais a conexão construída ao longo dos anos com o ARMY, nome dado à base de fãs do grupo.

“Come Over” é uma canção que retrata os sentimentos sinceros dos artistas enquanto se preparam para se reencontrar com os fãs após um longo período de hiato. A música transmite a confissão honesta de um coração que, em todos os momentos de incerteza e desorientação,… pic.twitter.com/eIdRH7wfvw — vale ៹ VAI VER O BTS (@rainbowbts) June 8, 2026

"Come Over" chegou originalmente como uma faixa bônus exclusiva da edição deluxe em vinil de "ARIRANG", o álbum mais recente do BTS. Por estar disponível apenas na versão física do disco, a música circulava na internet somente por meio de gravações feitas por fãs que tiveram acesso ao LP.

Hiato do grupo

O BTS iniciou uma pausa nas atividades em grupo em 2022 para que seus integrantes, RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V e Jung Kook, cumprissem o serviço militar obrigatório da Coreia do Sul. Durante esse período, os artistas também aproveitaram para investir em projetos e lançamentos solo, mantendo a presença do grupo no cenário musical mesmo longe dos palcos como formação completa.

A aguardada reunião aconteceu em 2026 com o lançamento de "ARIRANG", álbum que chegou às plataformas em 20 de março, trazendo 14 faixas inéditas. Um dia depois, o primeiro show da nova era foi exibido ao vivo pela Netflix. A plataforma também lançou, em 27 de março, o documentário "O Reencontro", que acompanhou os bastidores da volta do grupo.

Grupo está em turnê mundial

A nova turnê mundial teve início em 9 de abril, em Goyang, na Coreia do Sul, marcando oficialmente o retorno do BTS aos grandes palcos. O grupo tem três apresentações programadas para São Paulo, nos dias 28, 30 e 31 de outubro, no Estádio do MorumBIS.