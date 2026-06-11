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BTS anuncia lançamento de 'Come Over', nova música que chega nesta sexta-feira, 12

Grupo sul-coreano confirmou a chegada da faixa inédita para esta sexta-feira e destacou a conexão emocional da canção com os fãs

BTS: Música produzida por SUGA será lançada oficialmente nesta sexta-feira, 12 (AFP)

BTS: Música produzida por SUGA será lançada oficialmente nesta sexta-feira, 12 (AFP)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 11 de junho de 2026 às 06h17.

O BTS surpreendeu os fãs ao anunciar o lançamento de “Come Over”, nova música que chega às plataformas digitais nesta sexta-feira, 12 de junho. A novidade foi revelada poucos dias após as comemorações do BTS FESTA 2026, evento anual que celebra o aniversário de estreia do grupo.

Faixa exclusiva do vinil será lançada nas plataformas digitais

Segundo o anúncio, a faixa, que foi produzida pelo membro SUGA, promete transmitir sentimentos sinceros dos integrantes e aprofundar ainda mais a conexão construída ao longo dos anos com o ARMY, nome dado à base de fãs do grupo.

"Come Over" chegou originalmente como uma faixa bônus exclusiva da edição deluxe em vinil de "ARIRANG", o álbum mais recente do BTS. Por estar disponível apenas na versão física do disco, a música circulava na internet somente por meio de gravações feitas por fãs que tiveram acesso ao LP.

Hiato do grupo

O BTS iniciou uma pausa nas atividades em grupo em 2022 para que seus integrantes, RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V e Jung Kook, cumprissem o serviço militar obrigatório da Coreia do Sul. Durante esse período, os artistas também aproveitaram para investir em projetos e lançamentos solo, mantendo a presença do grupo no cenário musical mesmo longe dos palcos como formação completa.

A aguardada reunião aconteceu em 2026 com o lançamento de "ARIRANG", álbum que chegou às plataformas em 20 de março, trazendo 14 faixas inéditas. Um dia depois, o primeiro show da nova era foi exibido ao vivo pela Netflix. A plataforma também lançou, em 27 de março, o documentário "O Reencontro", que acompanhou os bastidores da volta do grupo.

Grupo está em turnê mundial

A nova turnê mundial teve início em 9 de abril, em Goyang, na Coreia do Sul, marcando oficialmente o retorno do BTS aos grandes palcos. O grupo tem três apresentações programadas para São Paulo, nos dias 28, 30 e 31 de outubro, no Estádio do MorumBIS.

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