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Mudança importante em 'The Pitt' promete transformar trajetória de personagem

Série médica prepara mudança significativa para uma das personagens mais queridas do elenco

'The Pitt': Atriz confirmou que Victoria Javadi seguirá um novo caminho profissional nos próximos episódios (Divulgação/HBO)

'The Pitt': Atriz confirmou que Victoria Javadi seguirá um novo caminho profissional nos próximos episódios (Divulgação/HBO)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 11 de junho de 2026 às 09h50.

Uma das personagens centrais de "The Pitt" passará por uma transformação importante na terceira temporada. A atriz Shabana Azeez revelou que Victoria Javadi deixará temporariamente o pronto-socorro para iniciar um rodízio na área de psiquiatria, marcando uma nova fase em sua trajetória profissional.

Série vai dar destaque para a psiquiatria

A informação foi divulgada em entrevista ao site Bustle. Segundo a atriz, a mudança representa um desafio tanto para a personagem quanto para ela própria. Azeez afirmou que não estará mais atuando no departamento de emergência e que agora acompanhará a rotina da psiquiatria, um ambiente bastante diferente daquele apresentado até agora na série.

A transição não acontece de forma repentina. Ao longo das temporadas anteriores, Javadi demonstrou interesse crescente pela área de saúde mental. Diversas situações vividas durante os plantões despertaram nela a curiosidade sobre o trabalho dos profissionais especializados em transtornos psiquiátricos e atendimento psicológico de emergência.

O caminho da personagem começou a ser desenhado ainda no final da segunda temporada. Em uma conversa com o Dr. Michael Robinavitch, interpretado por Noah Wyle, Javadi questionou se a psiquiatria de emergência poderia ser uma boa escolha para sua carreira. A resposta positiva do médico serviu como incentivo para que ela seguisse explorando essa possibilidade.

A mudança também pode abrir espaço para que "The Pitt" aborde com mais profundidade questões relacionadas à saúde mental, um tema cada vez mais presente na medicina contemporânea. Com isso, a série expande seu universo além dos casos traumáticos e das emergências que marcaram suas primeiras temporadas.

Quando a terceira temporada será lançada?

A terceira temporada de "The Pitt" continua em desenvolvimento e já tem estreia prevista para janeiro de 2027. Os novos episódios devem se passar cerca de quatro meses após os acontecimentos da segunda temporada, agora durante o início do inverno e às vésperas das festas de fim de ano.

Além da nova fase de Victoria Javadi, a série também passará por mudanças no elenco, com a saída de Supriya Ganesh, intérprete da Dra. Samira Mohan, enquanto Ayesha Harris, que vive a Dra. Parker Ellis, ganhará mais destaque na trama.

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