Mudança importante em 'The Pitt' promete transformar trajetória de personagem

Uma das personagens centrais de "The Pitt" passará por uma transformação importante na terceira temporada. A atriz Shabana Azeez revelou que Victoria Javadi deixará temporariamente o pronto-socorro para iniciar um rodízio na área de psiquiatria, marcando uma nova fase em sua trajetória profissional.

Série vai dar destaque para a psiquiatria

A informação foi divulgada em entrevista ao site Bustle. Segundo a atriz, a mudança representa um desafio tanto para a personagem quanto para ela própria. Azeez afirmou que não estará mais atuando no departamento de emergência e que agora acompanhará a rotina da psiquiatria, um ambiente bastante diferente daquele apresentado até agora na série.

A transição não acontece de forma repentina. Ao longo das temporadas anteriores, Javadi demonstrou interesse crescente pela área de saúde mental. Diversas situações vividas durante os plantões despertaram nela a curiosidade sobre o trabalho dos profissionais especializados em transtornos psiquiátricos e atendimento psicológico de emergência.

O caminho da personagem começou a ser desenhado ainda no final da segunda temporada. Em uma conversa com o Dr. Michael Robinavitch, interpretado por Noah Wyle, Javadi questionou se a psiquiatria de emergência poderia ser uma boa escolha para sua carreira. A resposta positiva do médico serviu como incentivo para que ela seguisse explorando essa possibilidade.

A mudança também pode abrir espaço para que "The Pitt" aborde com mais profundidade questões relacionadas à saúde mental, um tema cada vez mais presente na medicina contemporânea. Com isso, a série expande seu universo além dos casos traumáticos e das emergências que marcaram suas primeiras temporadas.

Quando a terceira temporada será lançada?

A terceira temporada de "The Pitt" continua em desenvolvimento e já tem estreia prevista para janeiro de 2027. Os novos episódios devem se passar cerca de quatro meses após os acontecimentos da segunda temporada, agora durante o início do inverno e às vésperas das festas de fim de ano.

Além da nova fase de Victoria Javadi, a série também passará por mudanças no elenco, com a saída de Supriya Ganesh, intérprete da Dra. Samira Mohan, enquanto Ayesha Harris, que vive a Dra. Parker Ellis, ganhará mais destaque na trama.