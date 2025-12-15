Como acaba Stranger Things? As teorias mais malucas — e que podem ser reais

Às vésperas do encerramento de Stranger Things, fãs especulam como a história chegará ao fim — e as redes sociais viraram o centro das previsões.

Com base nos episódios da primeira parte da última temporada, três teorias principais dominam as discussões entre superfãs da série:

Vecna redimido e a verdadeira ameaça no Mundo Invertido

Uma das hipóteses mais recorrentes sugere que Vecna, o grande vilão até aqui, não é o inimigo final.

A origem do personagem, detalhada na peça Stranger Things: The First Shadow, indica que Henry Creel foi manipulado pelo Devorador de Mentes após ser exposto à Dimensão X.

A teoria sustenta que Vecna possa se rebelar contra o Devorador de Mentes e até unir forças com Eleven, Will e outros personagens para destruir a ameaça real. O arco de redenção de Henry seria o centro emocional do desfecho.

Tudo não passou de uma partida de D&D

Outra teoria, mais controversa, aposta que todo o enredo da série — do desaparecimento de Will à batalha contra o Upside Down — não passa de uma longa partida de Dungeons & Dragons imaginada pelos protagonistas. Essa ideia, embora coerente com o tom da série, tem dividido opiniões: para alguns seria uma solução fácil demais; para outros, um encerramento metalinguístico condizente com o espírito do programa.

Quem vai morrer no final?

Entre os personagens centrais, os nomes mais mencionados como possíveis mártires são Eleven e Will. As apostas se concentram em um possível sacrifício de Eleven para selar definitivamente o portal do Mundo Invertido, ou em Will, cujos novos poderes sugerem uma ligação mais profunda com o mundo invertido — e, portanto, um possível fim trágico.

No entanto, há quem rejeite a ideia de uma morte impactante no grupo principal, defendendo que a série pode manter tensão e dramaticidade sem necessariamente eliminar personagens queridos.