Show ao vivo do BTS é amanhã; veja como assistir

O BTS retorna aos palcos neste sábado, 21, em Seul, após uma pausa iniciada em 2022 para o cumprimento do serviço militar obrigatório dos membros do grupo.

O show marca o lançamento do álbum “ARIRANG”, que foi lançado na madrugada desta sexta-feira, 20.

Como assistir ao show do BTS?

A transmissão será feita ao vivo pela Netflix para aproximadamente 190 países. No horário de Brasília, o início está previsto para às 8h da manhã.

A plataforma oferecerá múltiplos ângulos de câmera para os usuários.

Onde vai ser o show?

A apresentação ocorre ao ar livre, com início no Palácio Gyeongbokgung e trajeto até a Praça Gwanghwamun. Construído em 1395, o palácio é um dos principais símbolos históricos da Coreia do Sul.

O show deve reunir cerca de 260 mil pessoas, entre público presencial e audiência global. Cerca de 15 mil ingressos foram disponibilizados e esgotados imediatamente. O restante do público acompanhará o evento em áreas abertas ao longo do percurso.

Para a operação, foram mobilizados cerca de 6.700 policiais e 8.200 agentes de segurança, além de monitoramento ampliado da capital.

RM terá participação limitada

O líder do grupo, RM, sofreu uma lesão no tornozelo durante ensaio na quinta-feira, 19.

Segundo a gravadora BigHit Music, o artista teve lesões ligamentares e ósseas e deverá restringir movimentos por pelo menos duas semanas.

Ele participará do show, mas com limitações nas coreografias.

Produtores revelam detalhes do show

A Netflix espera “um espetáculo diferente de tudo o que já vimos”, afirmou Brandon Riegg, vice-presidente de séries de não-ficção e esportes em uma coletiva da empresa na última quinta-feira, 20.

Segundo Garrett English, produtor executivo do show, o evento foi concebido para combinar elementos modernos com respeito ao espaço histórico.

“O local e o design terão um toque moderno, mantendo a visão da banda, ao mesmo tempo em que serão respeitosos ao espaço e em harmonia com ele”, afirmou.

A Netflix também estabeleceu diretrizes para cobertura do evento. As regras proíbem a transmissão ao vivo integral por outros veículos e limitam a publicação de vídeos a até cinco trechos, com duração máxima de um minuto cada.

A iniciativa se insere em um movimento mais amplo da Netflix para ampliar sua presença em transmissões ao vivo.

Nos últimos anos, a plataforma passou a testar diferentes formatos, como a transmissão da premiação Actors Awards, de jogos de futebol americano da NFL, especiais de comédia com John Mulaney e eventos esportivos, incluindo a luta entre Jake Paul e Mike Tyson.

A estratégia reforça o movimento da empresa de diversificar o catálogo e disputar espaço em conteúdos ao vivo, além do streaming sob demanda.