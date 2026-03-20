Líder do BTS se machuca antes de show de retorno na Netflix

O líder do grupo BTS, RM, sofreu uma lesão no tornozelo durante ensaio realizado na última quinta-feira, 19, em Seul. A informação foi divulgada pela gravadora BigHit Music.

De acordo com a empresa, o artista apresentou entorse no osso navicular acessório, lesão parcial de ligamento e contusão no tálus. A recomendação médica inclui imobilização e restrição de movimentos por pelo menos duas semanas.

Mesmo com a lesão, RM participará do show “BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG”, marcado para sábado, 21. A performance de RM terá limitações nas coreografias.

O evento marca o primeiro show do grupo com formação completa após o hiato iniciado em 2022 para o serviço militar obrigatório na Coreia do Sul.

One vai ser o show do BTS?

A apresentação ocorre na Praça Gwanghwamun, em Seul, com cenário diante do Palácio Gyeongbokgung, construído em 1395. O trajeto segue até a praça em um percurso chamado “Caminho do Rei”, referência à dinastia Joseon.

O local é considerado um dos principais marcos históricos do país e não havia recebido shows de K-pop anteriormente.

A expectativa é de público de até 260 mil pessoas, incluindo áreas abertas ao longo do percurso.

O evento gratuito pode se tornar uma das maiores reuniões públicas na Coreia do Sul desde a Copa do Mundo de 2002. As autoridades mobilizaram cerca de 6.700 policiais e 8.200 agentes de segurança, além de equipes antiterrorismo.

Como assistir ao show do BTS?

A apresentação será transmitida ao vivo para cerca de 190 países pela Netflix. No horário de Brasília, o início está previsto para às 8h deste sábado, 21.

A plataforma permitirá aos espectadores a escolha de diferentes câmeras durante a transmissão.

A empresa classificou o evento como “um espetáculo diferente de tudo o que já vimos”, segundo Brandon Riegg, vice-presidente de séries de não-ficção e esportes, em uma coletiva de imprensa também na última quinta-feira, 19.