Quando é a luta de Jake Paul vs. Anthony Joshua na Netflix ao vivo?

Jake Paul vs. Anthony Joshua: veja quando será a luta (Netflix/Divulgação)

Redação Exame

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 16h09.

O YouTuber e boxeador Jake Paul enfrenta o ex-bicampeão dos pesos-pesados Anthony Joshua no ringue na sexta-feira, 19 de dezembro. A luta de boxe será transmitida exclusivamente pela Netflix às 21h no horário de Brasília.

A luta entre Paul e Joshua terá oito rounds de três minutos cada, e os lutadores usarão luvas de 570g, que é o padrão para na categoria dos pesos-pesados.

A carreira de Jake Paul no boxe

Paul sobe ao ringue com 12 vitórias, incluindo sete nocautes, e uma derrota desde que se tornou profissional em 2020.

O YouTuber venceu seis lutas consecutivas no início de sua carreira no boxe, mas sofreu sua primeira derrota para Tommy Fury, em fevereiro de 2023.

Apesar do sucesso, ele ainda é considerado um novato, já que seus oponentes têm sido mais velhos, aposentados ou celebridades com pouca experiência no boxe.

Quem é Anthony Joshua?

Em contraste, Joshua soma 28 vitórias — 25 por nocaute — e quatro derrotas.

Anthony é o ex-bicampeão unificado dos pesos-pesados pelas organizações WBO, IBF e WBA. O atleta conquistou os títulos pela primeira vez entre março de 2018 e julho de 2019. Seu segundo reinado unificado durou até setembro de 2021.

Joshua ganhou seu primeiro título mundial em abril de 2016, com um nocaute no segundo round contra Charles Martin. Ele também foi medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos de Londres 2012, representando a Grã-Bretanha na categoria superpesado.

A luta contra Jake Paul marcará seu primeiro combate desde a cirurgia no cotovelo feita após ser derrotado por Daniel Dubois, em setembro de 2024.

