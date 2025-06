Membros do BTS retornam do serviço militar e prometem novo show para os fãs

Os membros do BTS, RM e V, foram oficialmente dispensados do serviço militar obrigatório da Coreia do Sul nesta terça-feira, 10. A celebração contou com a presença de dezenas de fãs emocionados, que se reuniram nas proximidades da base militar onde os dois membros estavam. Em trajes militares, RM e V acenaram para a multidão e prometeram retornar aos palcos em breve.

V expressou sua gratidão aos fãs, conhecidos como ARMY, e pediu um pouco mais de paciência até o tão aguardado retorno do grupo. Jin e J-Hope, outros dois integrantes, já haviam sido dispensados e continuaram com projetos solo, além de participações em programas de variedades. Jimin, Jung Kook e Suga devem concluir seus serviços militares até o dia 21 de junho, o que marca o retorno completo da formação original do BTS.

A volta do grupo é aguardada com grande entusiasmo pelos fãs ao redor do mundo, que já contam os dias para o reencontro de todos os sete membros.

Com a possibilidade de um evento grandioso para celebrar o aniversário de 12 anos do grupo, a expectativa para o retorno do BTS só aumenta, com HYBE, sua empresa gestora, planejando o BTS FESTA.