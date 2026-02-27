Investidores da Netflix ganham com saída de negócio da Warner; ação sobe

Depois de meses de disputa entre gigantes do entretenimento, a Netflix retirou a proposta para comprar a Warner Bros. e saiu oficialmente da negociação.

A decisão encerra uma das movimentações mais acompanhadas do setor e deixa o espaço livre para a investida da Paramount Skydance.

O mercado reagiu de imediato. As ações da Netflix chegaram a subir até 13% no pregão estendido de quinta-feira, 26.

No pré-mercado desta sexta-feira, 27, os papéis acumulavam alta de 8,86% na Nasdaq, segunda maior bolsa dos Estados Unidos.

O movimento indica reação positiva dos investidores após o fim da disputa.

Em dezembro, a Netflix chegou a oferecer US$ 82,7 bilhões pela Warner, incluindo dívidas assumidas. Só que agora a detentora de franquias como Batman e Game of Thrones deve concluir a transação com a Paramount por US$ 111 bilhões.

"Sempre fomos disciplinados e, pelo preço exigido para igualar a última oferta da Paramount Skydance, o negócio não é mais financeiramente atraente. Portanto, estamos recusando a oferta da Paramount Skydance." Ted Sarandos e Greg Peters, co-CEOs da Netflix em comunicado divulgado pela Bloomberg

Acionistas temiam "negócio ruim" para Netflix

Os acionistas da Netflix estavam temendo o fechamento de um "negócio ruim", tanto é que os papéis perderam cerca de 40% do seu valor nos cinco meses seguintes à divulgação de interesse no negócio.

A dívida da Warner é alta, e os investidores acreditavam que a Netflix estaria alterando seu modelo de negócio bem-sucedido, tendo em vista que ela não lançava filmes nos cinemas, segundo fontes ouvidas pela Bloomberg.

A empresa chegou até mesmo a dizer que lançaria as películas nos cinemas por 45 dias, concordando, também, em vender séries da Warner Bros. para outras plataformas de entretenimento.

Algo surpreendente para o mercado, pois pouco antes, em outubro, o co-CEO Peters disse, em evento da agência, que os investidores deveriam ser céticos em relação a grandes fusões no setor.

"Nossa tradição é construir, e não comprar", relatou na ocasião.

A Netflix é negociada a cerca de 28 vezes o lucro esperado para o próximo ano. Isso coloca a empresa em um patamar de preço muito superior ao de rivais de peso, como Disney, Amazon e a Alphabet, que é a dona do YouTube.

Netflix deve receber multa de US$ 2,8 bilhões

Agora a Netflix deve receber uma multa rescisória de US$ 2,8 bilhões, já que a Paramount superou a oferta do seu contrato anterior.

A ideia é que a fabricante de filmes e séries para o streaming retorne a recompra de ações, segundo fontes consultadas pela Bloomberg.

Analistas da Raymond James relataram que as recompras deverão ser o principal uso do capital disponível.

"Mas agora que a empresa experimentou o cenário de fusões e aquisições (M&A, em inglês), não podemos descartar outras opções", acrescentaram à agência.

Enquanto especialistas da MoffettNathanson Research veem que a empresa poderia, em contrapartida, investir mais em direitos esportivos e acordos de licenciamento, a exemplo do que ocorreu com filmes da Sony Group Corp. recentemente.