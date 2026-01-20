BTS pode lucrar até US$ 1 bilhão com turnê mundial e 'alavancar' a economia da Coreia do Sul

Repórter
Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 06h00.
O grupo de K-pop BTS anunciou uma turnê mundial, programada para começar em abril de 2026, a sua primeira em quatro anos, segundo o comunicado da gravadora BigHit/Hybe, divulgado nesta quarta-feira.
O anúncio ocorre após o hiato do grupo, período em que os integrantes cumpriram o serviço militar obrigatório na Coreia do Sul.
O BTS alcançou números de audiência globais recordes, sendo o grupo de K-pop mais ouvido no Spotify e o primeiro do gênero a chegar ao topo das paradas Billboard 200 e Billboard Artist 100 nos Estados Unidos. O repertório inclui sucessos como “Dynamite” e “Butter”.
Segundo a Billboard, o retorno do BTS e os planos de lançamento podem gerar mais de US$ 1 bilhão em receitas, incluindo renda de shows, produtos, licenciamento, vendas de álbuns e streaming. A previsão de faturamento abrange a gravadora e o grupo.
Durante o período de atividades reduzidas em 2024, o lucro operacional da HYBE registrou uma queda próxima a 37,5 %. A empresa vinculou esse desempenho, em parte, à pausa das atividades do BTS.
O BTS representa um importante componente da economia cultural sul-coreana. Antes da pausa para o serviço militar, o grupo teria gerado mais de 5,5 trilhões de won em receita anual (aproximadamente US$ 3,7 bilhões), o que equivalia a cerca de 0,2 % do Produto Interno Bruto (PIB) da Coreia do Sul, de acordo com dados do Instituto Coreano de Cultura e Turismo de Seul.
Após o comunicado da turnê mundial, as ações da HYBE abriram em alta de cerca de 3 % no pregão de quarta-feira. O banco de investimentos IBK Securities projetou que os lucros operacionais da empresa podem aumentar dez vezes em 2026 em comparação com 2025, segundo analistas consultados pela Associated Press.
O analista Kim Yu-hyuk afirmou que, com base no cronograma completo da turnê, cerca de 4,5 milhões de pessoas devem assistir aos shows.
O BTS — cujo nome coreano significa “Escoteiros à Prova de Balas” — estava em hiato de turnês e lançamentos desde 2022, período em que os sete membros cumpriram o serviço militar exigido para cidadãos do sexo masculino no país. Com o término desse compromisso, a gravadora anunciou o lançamento de um novo álbum em março, antecedendo a turnê.
A turnê mundial abrangerá 34 cidades e 79 apresentações, caracterizando-se como a maior turnê individual de um grupo de K-pop em termos de shows planejados e alcance regional para um artista sul-coreano, de acordo com a agência da banda, HYBE.
O circuito de shows começará em 9 de abril, em Goyang, Coreia do Sul, com apresentações adicionais antes de seguir para o Japão, Estados Unidos, Europa e encerramento previsto para março de 2027, em Manila. A gravadora informou que serão anunciadas mais cidades, incluindo apresentações no Japão e no Oriente Médio.
O novo álbum — ainda sem título definido — será o primeiro após Proof, coletânea que liderou as vendas na Coreia do Sul em 2022.
O BTS anunciou uma turnê mundial para 2026-2027 com início na Coreia do Sul em abril e término em março de 2027, englobando mais de 70 shows na Ásia, América do Norte, América do Sul, Austrália e Europa. Este será o primeiro ciclo de turnês do grupo como atração principal desde Permission to Dance on Stage, em 2021-2022.
A pré-venda de ingressos para membros do ARMY Membership, cadastrados na plataforma Weverse, está agendada para os dias 22 e 23 de janeiro, com a venda geral iniciando em 24 de janeiro.
A movimentação marca o retorno do BTS às atividades coletivas de turnê e lançamento musical após um intervalo de quase quatro anos dedicado ao serviço militar obrigatório e projetos individuais dos integrantes.
Os shows da banda BTS estão marcados para os dias 28, 30 e 31 de outubro de 2026, em São Paulo.
(Com informações da agência Associated Press)