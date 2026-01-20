BTS pode lucrar até US$ 1 bilhão com turnê mundial e 'alavancar' a economia da Coreia do Sul

O grupo de K-pop BTS anunciou uma turnê mundial, programada para começar em abril de 2026, a sua primeira em quatro anos, segundo o comunicado da gravadora BigHit/Hybe, divulgado nesta quarta-feira.

O anúncio ocorre após o hiato do grupo, período em que os integrantes cumpriram o serviço militar obrigatório na Coreia do Sul.

O BTS alcançou números de audiência globais recordes, sendo o grupo de K-pop mais ouvido no Spotify e o primeiro do gênero a chegar ao topo das paradas Billboard 200 e Billboard Artist 100 nos Estados Unidos. O repertório inclui sucessos como “Dynamite” e “Butter”.

Segundo a Billboard, o retorno do BTS e os planos de lançamento podem gerar mais de US$ 1 bilhão em receitas, incluindo renda de shows, produtos, licenciamento, vendas de álbuns e streaming. A previsão de faturamento abrange a gravadora e o grupo.

Impactos do afastamento na economia coreana

Durante o período de atividades reduzidas em 2024, o lucro operacional da HYBE registrou uma queda próxima a 37,5 %. A empresa vinculou esse desempenho, em parte, à pausa das atividades do BTS.

O BTS representa um importante componente da economia cultural sul-coreana. Antes da pausa para o serviço militar, o grupo teria gerado mais de 5,5 trilhões de won em receita anual (aproximadamente US$ 3,7 bilhões), o que equivalia a cerca de 0,2 % do Produto Interno Bruto (PIB) da Coreia do Sul, de acordo com dados do Instituto Coreano de Cultura e Turismo de Seul.

Após o comunicado da turnê mundial, as ações da HYBE abriram em alta de cerca de 3 % no pregão de quarta-feira. O banco de investimentos IBK Securities projetou que os lucros operacionais da empresa podem aumentar dez vezes em 2026 em comparação com 2025, segundo analistas consultados pela Associated Press.

O analista Kim Yu-hyuk afirmou que, com base no cronograma completo da turnê, cerca de 4,5 milhões de pessoas devem assistir aos shows.

O retorno

O BTS — cujo nome coreano significa “Escoteiros à Prova de Balas” — estava em hiato de turnês e lançamentos desde 2022, período em que os sete membros cumpriram o serviço militar exigido para cidadãos do sexo masculino no país. Com o término desse compromisso, a gravadora anunciou o lançamento de um novo álbum em março, antecedendo a turnê.

A turnê mundial abrangerá 34 cidades e 79 apresentações, caracterizando-se como a maior turnê individual de um grupo de K-pop em termos de shows planejados e alcance regional para um artista sul-coreano, de acordo com a agência da banda, HYBE.

O circuito de shows começará em 9 de abril, em Goyang, Coreia do Sul, com apresentações adicionais antes de seguir para o Japão, Estados Unidos, Europa e encerramento previsto para março de 2027, em Manila. A gravadora informou que serão anunciadas mais cidades, incluindo apresentações no Japão e no Oriente Médio.

O novo álbum — ainda sem título definido — será o primeiro após Proof, coletânea que liderou as vendas na Coreia do Sul em 2022.

O BTS anunciou uma turnê mundial para 2026-2027 com início na Coreia do Sul em abril e término em março de 2027, englobando mais de 70 shows na Ásia, América do Norte, América do Sul, Austrália e Europa. Este será o primeiro ciclo de turnês do grupo como atração principal desde Permission to Dance on Stage, em 2021-2022.

A pré-venda de ingressos para membros do ARMY Membership, cadastrados na plataforma Weverse, está agendada para os dias 22 e 23 de janeiro, com a venda geral iniciando em 24 de janeiro.

A movimentação marca o retorno do BTS às atividades coletivas de turnê e lançamento musical após um intervalo de quase quatro anos dedicado ao serviço militar obrigatório e projetos individuais dos integrantes.

Veja as datas dos shows do BTS em 2026

9 de abril, 11-12 de abril — Goyang, Coreia do Sul

17-18 de abril — Tóquio

25-26 de abril — Tampa, Flórida

2-3 de maio — El Paso, Texas

7 de maio, 9-10 de maio — Cidade do México

16-17 de maio — Stanford, Califórnia

23-24 de maio, 27 de maio — Las Vegas

12-13 de junho — Busan, Coreia do Sul

26-27 de junho — Madri

1-2 de julho — Bruxelas

6-7 de julho — Londres

11-12 de julho — Munique

17-18 de julho — Paris

1-2 de agosto — East Rutherford, Nova Jersey

5-6 de agosto — Foxborough, Massachusetts

10-11 de agosto — Baltimore

15-16 de agosto — Arlington, Texas

22-23 de agosto — Toronto

27 a 28 de agosto – Chicago

1 a 2 de setembro, 5 a 6 de setembro - Los Angeles

2 a 3 de outubro — Bogotá, Colômbia

9 a 10 de outubro – Lima, Peru

16 a 17 de outubro – Santiago, Chile

23 a 24 de outubro – Buenos Aires, Argentina

28 de outubro, 30 e 31 de outubro — São Paulo

19 de novembro, 21 a 22 de novembro – Kaohsiung, Taiwan

3 de dezembro, 5 a 6 de dezembro – Bangkok

12 a 13 de dezembro – Kuala Lumpur, Malásia

17 de dezembro, 19 a 20 de dezembro, 22 de dezembro - Cingapura

26 a 27 de dezembro – Jacarta

Veja as datas da turnê mundial do BTS em 2027

12 a 13 de fevereiro – Melbourne, Austrália

20 e 21 de fevereiro — Sydney

4 de março, 6 e 7 de março — Hong Kong

Quando serão os shows do BTS no Brasil?

Os shows da banda BTS estão marcados para os dias 28, 30 e 31 de outubro de 2026, em São Paulo.

(Com informações da agência Associated Press)