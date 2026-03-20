RIIZE no Lolla: a primeira grande incursão do K-pop no festival brasileiro

O Lollapalooza Brasil é um festival conhecido pelos fãs de música como detentor de alguns dos line-ups com mais nomes de peso da indústria internacional. No entanto, havia, até 2026, um grande gênero musical pop que era negligenciado: o K-pop. Na edição deste ano, o boy-group RIIZE abre alas à indústria pop coreana no festival com seu show neste sábado, 21, às 21h30, no Palco Flying Fish.

Com raízes no indie, que até hoje é parte importante da identidade do evento, o Lollapalooza chegou ao Brasil em 2012 com um line-up chamativo: Arctic Monkeys, Foo Fighters, MGMT, Calvin Harris e outros nomes bombados da época marcaram presença no Jockey Club paulista.

Ao longo dos anos, o festival foi transferido para o Autódromo de Interlagos e passou a ter a presença de popstars, como Lana Del Rey, Billie Eilish e Olivia Rodrigo, e de rappers como Kendrick Lamar, Wiz Khalifa e A$AP Rocky. Essas mudanças seguiram as tendências do mercado musical no geral, mas deixaram de fora um dos maiores movimentos dos últimos dez anos: a chegada do K-pop ao mainstream.

No Brasil, shows de grandes nomes da terceira geração, como BTS e Twice, e da quarta geração, como Stray Kids, do pop sul-coreano esgotam rapidamente e atraem multidões de fãs aos grandes estádios do país. Apesar dessa demanda por shows de K-pop no país, até este ano, o Lollapalooza nunca havia incluído o genêro no line-up do festival.

RIIZE no Lollapalooza

O grupo, formado por Shotaro, Eunseok, Sungchan, Wonbin, Sohee e Anton, estreou em 2023 com o single "Get A Guitar", que introduziu seu estilo de pop emotivo. As músicas inspiradas no cotidiano, com performances enérgicas e coreografias complexas chamaram a atenção dos fãs de K-pop.

O nome do grupo une os conceitos de "rise" e "realize", celebrando crescimento e realização em conjunto, marca registrada de sua identidade artística.

Vale destacar que o Lollapalooza não é a única agenda do grupo no Brasil nesta semana: na quinta-feira, 19, o RIIZE se apresentará no Terra SP, em São Paulo, em um show sideshow do festival.

Katseye é destaque no domingo do Lollapalooza

Além do RIIZE, outro grupo do line-up chama a atenção dos fãs de K-pop.

O Katseye foi criado pela Hybe, a empresa responsável pelo BTS, e usa técnicas de danaça, sonoridades e estratégias de marketing próprias da indústria sul-coreana. O girl-group, que conta com sucessos como "Gnarly" e "Gabriella", tomará o Palco Flying Fish na noite do domingo, 22, às 21h30.

Apesar de ser um grupo com integrantes de diversos países e formado nos EUA, a presença do Katseye na edição de 2026 do Lollapalooza é outro sinal de que o festival pretende incluir o K-pop no leque de gêneros contemplados em seus line-ups.

K-pop in Rio

O Lollapalooza não é o único grande festival brasileiro a mirar os fandoms de K-pop.

O Rock in Rio 2026 dedicará um dia inteiro de seu Palco Mundo ao gênero. No dia 11 de setembro, Stray Kids e a cantora Hwasa, integrante do Mamamoo, dividem a programação com o grupo Nexz, recém-anunciado como atração de abertura.

O Nexz é gerenciado pela JYP Entertainment, a mesma empresa coreana por trás dos Stray Kids, e foi formado em 2024 numa parceria entre a JYP e a Sony Music japonesa, numa tentativa de criar um híbrido de K-pop e J-pop. Com seis integrantes japoneses e um coreano, todos selecionados no reality show Nizi Project 2, a boy band estreou com o single álbum "Ride the vibe".